Posłanka Kotula jako Barbie, a Robert Biedroń to Ken! Takich posłów Lewicy nie widzieliście

W piątek (21 lipca) na ekrany kin w całej Polsce wszedł amerykański film pt. "Barbie" z Margot Robbie i Ryanem Goslingiem w rolach głównych. Hollywoodzka produkcja ma sporą szansę stać się hitem wakacji. Najwyraźniej politycy Lewicy postanowili podłączyć się pod ten sukces. Ruszyli z nietypową kampanią w internecie.

Robert Biedroń jako Ken walczy o prawo do ślubu z mężczyzną

Także w piątek na oficjalnym koncie twitterowym partii pojawił się wpis nawiązujący do premiery filmu. Na dołączonej do niego grafice widać posłankę Katarzynę Kotulę z podpisem "Ta Barbie walczy o legalną aborcję na żądanie" oraz posła Krzysztofa Gawkowskiego z podpisem "Ten Ken walczy z okradaniem Polski przez PiS". Do swoich partyjnych kolegów dołączył także współprzewodniczący Nowej Lewicy Robert Biedroń ze swoim postulatem. Na zdjęciu z wizerunkiem polityka widnieje napis: "Ten Ken walczy o prawo do ślubu z drugim Kenem". "Bo miłość to miłość" - napisał polityk.

Barbie walczy z patriarchatem

Wydaje się jednak, że szczyt pomysłowości osiągnęła posłanka Agnieszka Dziemanowicz-Bąk, która jako plastikowa lalka walczy o "obalenie patriarchatu". Na to właśnie hasło żywo zareagował w komentarzu jeden z obserwatorów. "Nie sądziłem, że dożyję czasów w których BARBIE będzie symbolem L E W I C Y i za jej pośrednictwem będą walczyć z patriarchatem. BARBIE walczy z patriarchatem xDD. Ciekawe czy w tym kraju pojawi się kiedykolwiek poważna Lewica" - napisał ktoś o pseudonimie Mateusz Borek.

Marianna Schreiber: "To idzie już za daleko"

Zdecydowanie krytycznie oceniła taki pomysł na promocję wyborczych haseł Lewicy żona ministra PiS Marianna Schreiber. "No tak, były takie Barbie z ciążowym brzuchem, który można było wkładać i wyjmować. Tyle, że życie ludzkie to NIE zabawa. To wszystko idzie już za daleko…" - napisała na TT. Inni także chętnie komentowali nietypową kampanię Lewicy. "Aż musiałem sprawdzić, czy to oficjalny profil", "Politykę zamieniacie w kabaret", " Nie zmieniajcie się nigdy" - piszą internauci. I chociaż przeważa krytyka takiej nietypowej kampanii politycznej, to jedno jest pewne - odbije się ona szerokim echem, a o to przecież chodzi, by się o politykach mówiło dużo i głośno - szczególnie tuż przed kampanią wyborczą.

