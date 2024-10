Potworna BIEDA Polaków! Emeryci grzebią w ŚMIETNIKACH!

„Mam 960 złotych. Z tego muszę opłacić światło, komorne. To z czego tu nawojować?”, pytał rozgoryczony emeryt, którego Adam Feder spotkał w kolejce do Jadłodajni dla Ubogich warszawskiego Caritasu. Mężczyzna zjadł darmową zupę i spakował do torby dwa bochenki chleba, które udało mu się „skombinować”. Tak żyje już około 2,5 miliona Polaków! Żeby kupić jedzenie, opłacić rosnące rachunki, emeryci muszą dorabiać na ulicy. W okolicach bazarów, na chodnikach, rosną nielegalne targowiska, bo coraz więcej osób próbuje za grosze sprzedać to, co przez całe życie zbierali w szafach. „Zarobiłam dzisiaj 15 złotych”, żaliła się kobieta, która handluje ubraniami na chodniku przed warszawskim bazarem. „Chodzą ludzie po sklepach, po śmietnikach i dorabiają”, przekonywał mężczyzna. „Wie pan, dlaczego szczur ma cztery łapy? Żeby zdążyć do śmietnika przed emerytem”, żartował gorzko kolejny mężczyzna. „To szczyt wszystkiego z tymi emeryturami. Oni czekają, aż my powymieramy”, żaliła się kobieta. „Jak kiedyś mówili, że będzie chleb po 10 złotych i co? Nie ma kilograma chleba po 10 złotych? Jest!”, skwitowała kolejna emerytka.

Skrajne ubóstwo występuje, gdy wydatki gospodarstwa domowego są niższe od minimum egzystencji. W zeszłym roku było to 913 zł dla samotnej osoby i 2465 zł dla rodziny czteroosobowej z dwójką dzieci. Życie w takiej sytuacji dłużej niż dwa miesiące zagraża zdrowiu fizycznemu, podkreślają autorzy raportu EAPN. Co rząd powinien zrobić, aby walczyć ze skrajną biedą w Polsce? Autorzy raportu zalecają m.in. coroczną waloryzację 800 plus, świadczeń rodzinnych i tych, które są przyznawane z pomocy społecznej.

Obejrzyjcie najnowsze Komentery Adama Federa!