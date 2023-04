Powaliło nas, gdy dowiedzieliśmy się, jak Czarnek poznał żonę. Były poważne problemy

Przemysław Czarnek żona. Jak się poznali?

Przemysław Czarnek o swoim życiu prywatnym mówi raczej niechętnie. Dla "Super Expressu" jednak w lutym 2022 roku zrobił wyjątek. Minister był niezwykle szczery i szczegółowo opowiedział o początkach znajomości ze swoją przyszłą małżonką - Katarzyną Czarnek. Okoliczności poznania się pary były - jak na Polaków - mocno nietypowe. Drogi młodego Przemka i Kasi przecięły się bowiem w dalekich Włoszech, gdzie obydwoje jeździli do pracy. Przemysław Czarnek w dzień harował, a wieczorami brylował na parkiecie. - Jeździłem do Włoch na wakacje do Milano Marittima i pracowałem tam kilka lat z rzędu. Przez 5 lat pracowałem w hotelu Perez. Tego ostatniego roku przyjechała do sąsiedniego hotelu Ambra właśnie Kasia. Wpadliśmy sobie tam w oko - mówił nam minister edukacji i nauki. To było dopiero preludium do prawdziwego love story.

Przemysław Czarnek był zakochany i stracił milion lirów

Szybko okazało się, że w ich relacji będą schody. I to niejedne. Przemysław Czarnek nie należał wówczas do bogaczy. - Trudność polegała na tym, że ja miałam pracę wieczorną, a Kasia przedwieczorną. Wieczorami nie mogliśmy się spotykać, ale to się jakoś nawiązało - wyjawił nam minister. W pewnym momencie stało się coś bardzo nieprzyjemnego dla każdego młodego zakochanego. Przyszła pora rozłąki! Polityk już wtedy był pewny swoich uczuć do Katarzyny. - Ona wróciła wcześniej do Polski, a ja byłem do tego stopnia zakochany, że skróciłem dwa tygodnie swój pobyt we Włoszech, co kosztowało mnie 1 mln lirów włoskich, a zatem 2 tys. zł. Ha, ha! To nie jest nadal mało, a w latach 90. to było bardzo dużo. Poświęciłem to, żeby dotrzeć do Polski i kontynuować naszą znajomość - zdradził Przemysław Czarnek, który ostatnio w programie "Express wieczorny" zaprzeczył, że chce zostać premierem.

