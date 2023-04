Niesłychane, co Przemysław Czarnek robił w młodości. Turlamy się ze śmiechu [Zdjęcia]

Przemysław Czarnek - kariera polityczna i naukowa

Przemysław Czarnek ciągle musi drżeć o swoją posadę, bo opozycja co jakiś czas próbuje go zdymisjonować. Ministrem edukacji został na jesieni 2020 roku. Wcześniej był posłem i wojewodą lubelskim. Nawet w PiS Przemysław Czarnek uchodzi za radykała, jeśli chodzi o kwestie światopoglądowe. Szef resortu edukacji i nauki "błysnął" m.in. wypowiedziami na temat LGBT. Za jedną z nich później przepraszał. Czarnek zanim został politykiem z pierwszych stron gazet, realizował się jako naukowiec. Minister jest doktorem habilitowanym nauk prawnych. Habilitację uzyskał w 2015 roku w oparciu o dorobek naukowy i rozprawę zatytułowaną: "Wolność gospodarcza. Pierwszy filar społecznej gospodarki rynkowej". Mało kto wie, co minister robił, zanim został politykiem i naukowcem.

Przemysław Czarnek tańczył i pracował w hotelu

Przemysław Czarnek świetnie sprawdził się jako pracownik hotelu. I to zagranicznego! - Przez kilka lat z rzędu jeździłem do Włoch w wakacje, od 3 klasy liceum, do pracy do hotelu Perez nad Morzem Adriatyckim - wspominał minister w rozmowie z "Super Expressem". Młody Przemek nie żył jednak tylko pracą. Dziś trudno w to uwierzyć, ale szef resortu edukacji znakomicie radził sobie na parkiecie. - Tam była taka fajna rodzinna atmosfera stworzona przez właścicieli tego hotelu. Co dwa, czasem co trzy tygodnie, odbywały się tam tzw. "serate danzanti", czyli wieczory taneczne. Po prostu z gośćmi tańczyliśmy. Wspominam to z ogromnym sentymentem, ponieważ właściciele hotelu dbali o to, aby każdy czuł się tam jak w domu, a przede wszystkim pracownicy. To był, można powiedzieć, rodzinny hotel - zdradził Przemysław Czarnek. W naszej galerii zobaczysz zdjęcia ministra edukacji i nauki, także te z czasów wczesnej młodości. Sprawdź, jak się zmienił Przemysław Czarnek.

Nie przegap: Pokazali zdjęcie Przemysława Czarnka z żoną. "Przyszła para prezydencka". Jest awantura!