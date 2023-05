Mniam!

Przyłapaliśmy posła KO w drodze do pracy. Tak osłodził sobie dzień

Wiosna w pełni! To idealny czas na spacery, spędzanie czasu na łonie natury oraz powolne przygotowania się do lata. Temperatury już teraz potrafią dać się we znaki. Wtedy wiele osób daje się skusić zimnym lodom. Poseł KO Paweł Kowal nie jest wyjątkiem!