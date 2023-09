QUIZ. Sprawdź, czy jesteś wyborcą Bezpartyjnych Samorządowców!

W "Kropce nad i” wydało się, co Sikorski ma półce w domu! Szok

Bezpartyjni Samorządowcy

Bezpartyjni Samorządowcy wywodzą się ze środowisk, które uczestniczyły w kampanii prezydenckiej Pawła Kukiza i wraz z nim postulowały wprowadzenie JOW (Jednomandatowych Okręgów Wyborczych). W 2017 roku założyły one Ruch Samorządowy „Bezpartyjni”, który rok później wystartował w wyborach samorządowych i zarejestrował listy do sejmików we wszystkich województwach, zdobywając kilkanaście mandatów. W 2020 powstała Ogólnopolska Federacja „Bezpartyjni i Samorządowcy”, w której skład weszło kilka stowarzyszeń (Lokalni, MWS, Centrum Społecznej Demokracji oraz Bezpartyjni Samorządowcy). W 2023 roku ruch przekształcił się w partię polityczną o nazwie Bezpartyjni Samorządowcy – Łączy nas Polska. W wyborach 2023 udało im się zarejestrować ogólnopolski komitet wyborczy. Za liderów ugrupowania uchodzą Robert Raczyński, Cezary Przybylski