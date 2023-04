Rewelacyjne zdjęcia

Renata Beger czaruje po 60-tce! "Nie szukam przygód". Tak zmienił się aniołek Andrzeja Leppera

Renata Beger to prawdziwa legenda polskiego Sejmu. Była posłanka Samoobrony do dziś wspominana jest na korytarzach parlamentu. Do historii przeszedł przede wszystkim słynny wywiad, którego Renata Beger udzieliła "Super Expressowi" już prawie 20 lat temu. Bez ogródek mówiła w nim o seksie i orgazmach. Dwie dekady później najsłynniejszy aniołek Andrzeja Leppera przyznaje, że niczego nie żałuje i nie szuka przygód. W naszej galerii zobaczysz zdjęcia Renaty Beger od czasów świetności Samoobrony aż do dziś. Trzeba przyznać, że była posłanka czaruje nawet po 60-tce!