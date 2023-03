Co za widok!

Półnaga posłanka Samoobrony

Posłanka Samoobrony Sandra Lewandowska (46 l.) topless na plaży w Sharm el Sheikh w Egipcie w 2007 roku. Towarzyszył jej tam Janusz Maksymiuk (76 l.), ówczesny wiceprzewodniczący klubu parlamentarnego Samoobrony RP. Para smarowała się nawzajem olejkiem do opalania. Sandra Lewandowska później w wywiadzie mówiła, że podobają się jej brzydcy mężczyźni. - Dla mnie najgorszy typ, to jest taki wymuskany laluś. Dla mnie mężczyzna może być totalnie nieatrakcyjny, wręcz brzydki. Byle był mądry i dawał poczucie bezpieczeństwa - mówiła portalowi WP ówczesna posłanka i była uczestniczka "Tańca z gwiazdami".

Potem dziennikarz zapytał ją o seks, czy ma podobny pogląd w tej kwestii jak Renata Beger, która wyznała, że ma" kurwiki w oczach i lubi seks jak koń owies". - Seks to ostatnia rzecz, jaką lubię. Po prostu ja tego w życiu nie potrzebuję. Albo jest to jedna z ostatnich moich potrzeb - mówiła Lewandowska.

Seksafera w Samoobronie

Aneta Krawczyk, była dyrektorka biura poselskiego posła Stanisława Łyżwińskiego i była radna Sejmiku Województwa Łódzkiego, oskarżyła swojego byłego szefa o żądanie usług seksualnych w zamian za otrzymanie pracy w jego biurze, a następnie o uzależnianie wypłacenia pensji od odbycia stosunku seksualnego. Skierowała również wobec niego pozew do sądu o zasądzenie alimentów, ponieważ miał on być ojcem jej najmłodszego dziecka. Badania DNA wykluczyły ojcostwo Łyżwińskiego. Potem Krawczyk sugerowała, że ojcem jej 4-letniej wówczas córki Wiktorii może być Andrzej Lepper, z którym miała mieć kontakt seksualny w 2001 roku. 8 lutego 2007 roku, po przebadaniu szefa Samoobrony, wykluczono jego ojcostwo. Badaniom DNA poddali się także Jacek Popecki, asystent posła Stanisława Łyżwińskiego, i tomaszowski radny Marek Celner, który wytoczył Popeckiemu proces za pomówienia o ojcostwie. Poseł LPR Wojciech Wierzejski wyznał, że Lepper miał wiedzieć wcześniej, czy jest ojcem dziecka Anety Krawczyk. - Pan Lepper poinformował mnie, że Jarosław Kaczyński dał mu wyniki testów DNA, aby sprawdził, czy jest ojcem dziecka - mówił mediom były już polityk.

W lutym 2010 roku sąd skazał Leppera i Łyżwińskiego na kary pozbawienia wolności m.in. za wykorzystywanie seksualne Anety Krawczyk. Wyrok został jednak uchylony przez Sąd Apelacyjny w Łodzi w marcu 2011. Ostatecznie nie doszło do prawomocnego osądzenia Andrzeja Leppera w tej sprawie z uwagi na jego śmierć, a postępowanie wobec Stanisława Łyżwińskiego bezterminowo odroczono z powodu stanu zdrowia uniemożliwiającego udział w procesie.

Romans posła PiS

W 2018 roku media informowały o pozamałżeńskim romansie posła Stanisława Pięty (52 l.) z dużo młodszą działaczką Prawa i Sprawiedliwości, modelką Izabelą Pek (na swoim koncie ma także nagie zdjęcia). Po wybuchu afery poseł PiS został zawieszony w prawach członka partii. W 2019 roku nie ubiegał się już o reelekcję. Romans miał trwać kilka miesięcy i być burzliwy. Po jego zakończeniu Pęk pokazywała screeny rozmów z byłym kochankiem.

Anastazja P. i romanse z politykami w Sejmie

Marzena Domaros (56 l.) czyli Anastazja Potocka, wywołała wielki skandal na początku lat 90. Dziennikarka podając się fałszywie za korespondentkę paryskiego dziennika „Le Figaro”, otrzymała akredytację do Sejmu. Tam nawiązała bliskie kontakty z ważnymi politykami. Anastazja P. twierdziła później, że z wieloma z nich uprawiała seks, co opisała w książce "Pamiętnik Anastazji P. Erotyczne Immunitety" wydanej w listopadzie 1992 roku. Zawarła w niej domniemane stosunki seksualne z Andrzejem Kernem, Aleksandrem Kwaśniewskim, Leszkiem Millerem czy Stefanem Niesiołowskim. Napisała, że wszystkie kontakty seksualne z nimi były dobrowolne z obu stron, poza przypadkiem z Andrzejem Kernem, który użył wobec niej przemocy. Publikacja sprzedała się w ilości 400 tys. egzemplarzy, a pisarka otrzymała ok. 400 mln złotych honorarium (starych złotych - przyp.).

W związku z publikacją książki Stefan Niesiołowski wytoczył Domaros proces w sądzie. Był tam przedstawiony jako lubieżny erotoman. Poseł stwierdził, że nie zadaje się z prostytutkami. Według Potockiej, sam Niesiołowski miał opowiadać w Sejmie, że z nią sypia. Aleksander Kwaśniewski zamierzał pozwać wydawcę książki, zaś Leszek Miller nie chciał podejmować żadnych kroków prawnych. Sama Marzena Domaros złożyła w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie pozew o ochronę dóbr osobistych przeciw marszałkowi Sejmu RP Wiesławowi Chrzanowskiemu za to że "Erotyczne immunitety" nazwał paszkwilem opartym na relacjach prostytutki. Jedną z konsekwencji, które spowodowało wydanie książki, było wprowadzenie większych restrykcji wobec dziennikarzy pracujących w Sejmie.

Marzena Domaros próbowała także swoich sił jako piosenkarka. Jako Anastazja P. wydała nawet album z piosenkami disco polo. Jeden z utworów nosił tytuł "Oczy Stefana", co było nawiązaniem do piosenki Marleny Drozdowskiej "Oczy Romana".

Niepełnoletnia córka posła wzięła ślub

Andrzej Kern (+70 l.) miał także inny kłopot. Wicemarszałek Sejmu I kadencji z ramienia Porozumienia Centrum w 1992 roku miał 16-letnią wówczas córkę Monikę, która uciekła z 21-letnim Maciejem Malisiewiczem, pracownikiem pizzerii. Ucieczka córki z partnerem została nagłośniona przez media, a po roku powstał film "Uprowadzenie Agaty" w reżyser Marka Piwowskiego. W późniejszych latach Andrzej Kern wygrał kilka procesów o naruszenie dóbr osobistych. Małżeństwo pary nie przetrwało nawet roku.

- Sądzę, że od początku zamiarem osób, które silnie naciskały na to małżeństwo, nie było wcale to, aby trwało długo. Z perspektywy czasu widzę, że cała ta akcja rozegrała się jak przedstawienie. Po finale, czyli ślubie kościelnym, zwinięto rekwizyty, kostiumy odwieszono na wieszak, a kurtyna wstydliwie opadła na deski teatru - mówiła w 2017 roku "Rzeczpospolitej" Monika Kern, która była wówczas właścicielką agencji PR.

Seksualny rekord świata

Paulina Kaczanow (45 l.) jest bardziej znana jako Marianna Rokita. Uzyskała dyplom o specjalizacji prawniczej w Paryskiej Izbie Handlowej i pracowała jako dziennikarka we "Wprost", "Pani", czy w "Faktach i Mitach". Jej ojciec, Włodzimierz Kaczanow był właścicielem klubu hokejowego Zagłębie Sosnowiec, a w 2010 roku dał poznać się jako "obrońca krzyża" przy Pałacu Prezydenckim. Paulina działa także w Unii Wolności, była asystentką Jerzego Wierchowicza (72 l.), posła na Sejm II i III kadencji, członka Trybunału Stanu w kadencji 2015–2019.

Paulina Kaczanow w wieku 25 lat wystąpiła w pierwszej rozbieranej sesji zdjęciowej. 14 listopada 2003 w Warszawie, w ramach targów Eroticon, wzięła udział w konkursie na seksualny rekord świata. Jako Marianna Rokita odbyła kolejno 759 stosunków seksualnych z mężczyznami. Organizatorzy uznali to za nowy seksualny rekord świata. Wyczyn Polki został pobity rok później przez amerykańską gwiazdę porno Lisę Sparaxxx.