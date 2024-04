Ola Kwaśniewska ma radę dla wszystkich kobiet po 40-ce. Każda powinna ją poznać

Ola Kwaśniewska może pochwalić niebywałą urodą i świetną figurą. Aż trudno uwierzyć, że skończyła 43 lata! Postanowiła podzielić się swoimi przemyśleniami dotyczącymi stylu dla pań w jej wieku. Zaczęła od wymienienia porad modowych, na jakie natknęła się w sieci. Wśród nich jest rezygnacja z jaskrawych kolorów, łączenie obszernych bluzek z obcisłym dołem i nie pokazywanie ciała, na przykład w mini.

Na filmiku, po przeczytaniu tych "Wskazówek", córka byłej pary prezydenckiej zaczyna tańczyć w dwóch strojach: szerokich, błyszczących spodniach, czarnym topie i ze złotą torebką oraz w zestawie z szerokimi czarnymi spodniami, białą koszulą z naszytymi czarnymi różami i ozdobną torebką. Udziela też własnej rady:

- A gdyby tak po prostu bez wstydu i pytania o zgodę poczuć siebie? I siebie się trzymać? Tak, by cala reszta nad obeszła szerokim łukiem i zwisła nam beżowym kalafiorem? - czytamy.

Do kwestii ubioru po 40-ce odniosła się także w treści posta.

- Nie zliczę, ile przeczytałam podobnych rad. Tak jakby 40tka była jakąś magiczną granicą, za którą z dnia na dzień przeistaczasz się w nobliwą panią w beżowej garsonce, bez charakteru i właściwości. Tymczasem to ciągle Ty, z tym samym prawem do wyrażania siebie. Czniać trendy i konwenanse! Najlepiej Ci w byciu sobą - napisała.

Wiele użytkowniczek Instagrama zgodziło się z Olą Kwaśniewską. Dopisały, z jakimi ograniczeniami same się zetknęły lub jak się zmieniały wraz z wiekiem. "Właśnie kończę 65, zapuściłam włosy, zaczęłam nosić kolory i zapisałam się na tańce solo i kto mi zabroni "; "Kochana, jak wstajesz rano i zastanawiasz się co włożyć, mów sobie: Mam 20 lat! Reszta to VAT!"; "Najlepiej połóżmy się już do grobu w czarnej sukience. Ja po 40-stce zaczęłam nareszcie dobrze czuć się ze sobą i szaleć z modą!" - czytamy w komentarzach.

Każda kobieta powinna zapoznać się z radą Oli Kwaśniewskiej - najważniejsze, by w swoich ubraniach czuć się dobrze i nie przejmować się opinią innych ani tym, czy "wypada" dany ciuch założyć.

