Minister Telus poruszająco o śmierci swojej 5-letniej córki. Mamy swojego prywatnego aniołka

To, co spotkało Agnieszkę Gozdyrę to okropieństwo takie, że aż się robi słabo! Dziennikarka padła ofiarą paskudnego oszustwa! Wydała pilne oświadczenie

Córka ministra rolnictwa Roberta Telusa zmarła, mając 5 lat. Urodziła się z połową serca

Robert Telus jest już 31 lat po ślubie z żoną, którą nazywa Gosią. Małżonkowie zbudowali dużą rodzinę, a mimo upływu lat ciągle bardzo się kochają. 20 lat temu w ich życiu wydarzyła się niewyobrażalna tragedia. W wielu zaledwie 5 lat zmarła Wiktoria, córka państwa Telusów (tu przeczytasz, kim jest Robert Telus). - Wiktoria miała wadę serca, po kolejnej operacji odeszła. Mamy swojego prywatnego aniołka - mówi minister w poruszającej rozmowie z dziennikarzami "Super Express" Piotrem Lekszyckim i Kamilem Szewczykiem. Dziewczynka urodziła się z połową serca. - Najpierw pani doktor powiedziała, że jej odejście to kwestia tygodni, sami musieliśmy ją chrzcić w szpitalu. Wiktoria jednak była z nami 5 lat, było to trudne doświadczenie, ale też błogosławieństwo, bo zbudowaliśmy z żoną jeszcze silniejsze relacje, bardzo się do siebie zbliżyliśmy - wspomina Robert Telus w programie "Politycy od kuchni".

W naszej galerii prezentujemy zdjęcia Roberta Telusa z żoną i z końmi, których jest wielkim miłośnikiem. Dalsza część tekstu pod galerią

Robert Telus i jego żona przed operacją córki byli pełni nadziei. "Do śmierci dziecka człowiek nigdy się nie przygotuje"

Małżonkowie przez śmiercią córki byli dobrej myśli. - To była druga operacja, myśleliśmy że wyjdzie dobrze, że ta wada serca będzie jakoś skorygowana, byliśmy pełni nadziei - pani Małgorzata do dziś ma łzy w oczach, gdy wspomina tamten czas. Śmierć Wiktorii przyszła niespodziewanie. Inna sprawa, że do odejścia dziecka generalnie nie da się przygotować. - Do śmierci dziecka człowiek nigdy się nie przygotuje, naturalne jest, jak dzieci zegnają rodziców, a nie odwrotnie - podkreśla Robert Telus. Zwraca też uwagę na to, że po śmierci Wiktorii z żoną zbliżyli się do Boga. Co ważne, małżonkowie w trudnych chwilach mogli na siebie liczyć. - Gdy widziałem, że żona jest w dołku psychicznym po śmierci córki, we mnie wstępowała siła i byłem gotowy do działania. Z kolei, gdy ja miałem kryzys, Gosia przejmowała obowiązki - wspomina minister rolnictwa. Robert Telus poza Wiktorią, która - jak mówi - jest "prywatnym aniołkiem" rodziny, ma jeszcze czwórkę dzieci: Karolinę, Kamilę, Faustynę i Franciszka. Oprócz tego razem z żoną stworzyli rodzinę zastępczą piątki innych dzieci: Mileny, Ani, Nadii, Dominika i Tomka.