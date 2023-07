Siostra Janusza Korwin-Mikkego zabrała głos na temat znanego brata polityka Konfederacji i obecnego posła. Zabrała głos w książce Marcina Kąckiego pt. "Chłopcy. Idą po Polskę", która ukaże się w połowie lipca. Teraz zaś w tygodniku "Newsweek" pojawił się fragment książki, dotyczący Koriwn-Mikkego. Jego siostra Krystyna wyznała, jaki jest brat, a także jakie ma z nim relacje. Okazuje się, że brat poprosił ją, by pomogła mu przy kampanii wyborczej: - Kiedyś mnie prosił, żebym zajęła się jego sztabem wyborczym. Z kim mam pracować? – spytałam. – Z ludźmi moralnie wątpliwymi? Z tobą, który te bzdury wygadujesz? A on: To bardzo porządni ludzie! No, porządni… Co on chce? Zabłysnąć na tym tle? - zastanawia się pani Krystyna.

CZYTAJ: Janusz Korwin-Mikke RODZINA. Żony i dzieci JKM. Kim są? Co osiągnęli?

Siostra Janusza Korwin-Mikkego przyznaje jednak, że gdy brat pierwszy raz wszedł do Sejmu, to rodzina była z niego bardzo dumna. Ona z matką i macochą posła, sądziły, że mógłby zajść o wiele wyżej, bo jest oczytany, inteligentny: - Byłyśmy z niego dumne. Gdyby wykorzystał szansę, to może byłby premierem. Dziś także siostra polityka uważa, że chociaż jej brat Janusz Korwin-Mikke wygaduje dziwne rzeczy, to jednak na tle innych polityków wyróżnia się na plus: - Choć wygadywał bzdury, to na tle tych wszystkich polityków ma jakąś klasę, przykuwa uwagę. Jest przystojny, mówi wyraźnie, uśmiecha się. Cała reszta to o kant d*** potłuc, jakieś buce oderwane od pługa. Gdyby tylko jeszcze mądrze mówił - ocenia kobieta.

Niewiarygodne, jak reagują ludzie, gdy dowiadują się czyją siostrą jest Krystyna Mikke

Siostra Korwin-Mikkego wyznała też, jak jest traktowana przez ludzi, gdy ci dowiadują się z kim jest spokrewniona. Trzeba przyznać, że bywają przypadki, w których kobieta na tym korzysta: - W warsztacie samochodowym przedstawiam się Mikke, no i co się wtedy dzieje! Wielbią go w takich miejscach, "zawsze głosowałem na pani brata", zniżkę dają. Nawet Wałęsa, jak jeździłam na wywiady, mówił: "No co ten pani brat wyprawia, ale niech go pani pozdrowi…" - opowiedziała siostra posła Konfederacji.