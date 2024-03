Smutny Dzień Kobiet u Marianny Schreiber. Wymowny wpis

co on wyprawiał?

Marianna Schreiber na bieżąco relacjonuje, co u niej słychać. Od jakiegoś czasu treści w jej mediach społecznościowych zdominowały materiały dotyczące treningów i jej walk w świecie freak fightów. Wiele zmieniło się, gdy jej mąż udzielił wywiadu lokalnemu portalowi, w który wyznał, że para planuje rozstanie i myśli nad separacją.

Wtedy Marianna Schreiber dodała kilka InstaStory, na których wyznała, że nic nie wiedziała o zamiarach męża, czuje się zraniona i nie chce komentować sprawy dla dobra ich 8-letniej córki Patrycji. Na jednej z nich zapłakana wyznała, że nie wie, czy da radę zawalczyć w zbliżającym się starciu z Gohą Magical.

Można się domyślać, że Dzień Kobiet, gdy panie są zazwyczaj obdarowywane kwiatami i zasypywane życzeniami, jest dla niej w tym roku wyjątkowo przykre. Postanowiła dodać także posty na swoim profilu na Twitterze.

- Święto kobiet to nie tylko kwiaty, ale przede wszystkim świadomość tego, kim jesteśmy. Życzę każdej z Was samoświadomości, niezależności, a przede wszystkim uśmiechu. Ja sama dziś do tego dojrzałam, choć nie było to łatwe, dlatego tym bardziej Wam tego życzę. Kochajcie i bądźcie kochane – napisała.

Do życzeń dodała fragmenty z Clout MMA, między innymi z poprzedniej walki, urywki wywiadu czy kulisy swojej sesji zdjęciowej. W Drugim poście zaś pokazała swoje zdjęcie w obcisłej małej czarnej, która eksponuje wysportowane nogi. Do tego założyła błyszczące szpilki. Treść jest za to bardzo wymowna.

- Dziś jest nasz dzień. To dla mnie trudny czas, ale siła jest kobietą. Pamiętajmy o tym – czytamy.

To na pewno ważna i inspirująca wiadomość dla wszystkich pań. Jak widać nawet mimo trudnej sytuacji prywatnej Marianna Schreiber nie zamierza się poddawać. Nie porzuca swojej nowej pasji ani tym bardziej nie zamierza zniknąć z przestrzeni publicznej.

