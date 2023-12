Synek Kaczyńskiej wybrał najpiękniejszą choinkę. Sam pomagał nieść drzewko [ZDJĘCIA]

Nie ma świąt bez choinki, wie o tym nawet małe dziecko! Wiadomo, że świąteczne drzewko powinno być dorodne, wysokie, by pięknie prezentowało się w domu i cieszyło oczy gości oraz domowników. No i oczywiście, by zmieściło pod gałązkami mnóstwo prezentów! Dlatego po bożonarodzeniowe drzewko najlepiej wybierać je z najbliższymi, którzy podpowiedzą i doradzą. Tak też zrobiła Marta Kaczyńska. Prawniczka wybrała się po choinkę z mężem Piotrem i synkiem Stasiem. Maluch starannie przyglądał się wszystkim iglakom, doradzał rodzicom i w końcu wybrał najpiękniejszą! Jasno wskazał, która choineczka wpadła mu w oko. Po tym jak drzewko zostało już wybrane sprzedawca zamontował je w specjalnym stojaku i zawinął w siatkę. Cała trójka załapała drzewko i dziarsko maszerując zaniosła do domu. Nawet synek Kaczyńskiej pomagał mamie i tacie nieść choinkę, co sprawiło mu ogromną radość! Taki pomocnik to skarb.

Trzeba przyznać, że to, co zwraca uwagę, to stroje rodziny. Wszyscy mieli identyczne, granatowe i ciepłe kurtki. Wyglądali na zgraną ekipę! Nie wierzycie? Wszystko mamy na zdjęciach.

NIŻEJ ZOBACZYCIE, JAK RODZINA KACZYŃSKIEJ WYBIERAŁA DRZEWKO