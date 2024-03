Szok, w jakich okolicznościach Komorowski oświadczył się przyszłej żonie. Chyba nikt nigdy na to nie wpadł!

Kiedyś to było...

o co chodzi?

Anna Komorowska była pierwszą damą przez pięć lat prezydentury męża Bronisława Komorowskiego w latach 2010-2015. Jak się poznali? Ich przypadku nie od razu była wielka miłość, nie ugodziła ich strzała Amora. Przed laty w rozmowie z "Super Expressem" Anna Komorowska opowiedziała o początkach związku z Bronisławem. W 2015 roku wyznała: - Poznaliśmy się 45 lat temu w kwietniu na rajdzie harcerskim w Puszczy Kampinoskiej. Chociaż najpierw, to może zabrzmi zabawnie, poznałam jego buty. Świetne buty turystyczne, rarytas w tamtych czasach, które czasem moi koledzy pożyczali na wycieczki i rajdy. Na jeden z takich rajdów zaprosili właściciela tych butów. Nie zaiskrzyło od razu. Parą zostaliśmy dopiero po dwóch latach. Bardzo ważne dla nas było harcerstwo. Mąż był bardzo szarmancki, błyskotliwy, z fajnym poczuciem humoru, pełen pomysłów - rozpływała się nad mężem Anna Komorowska.

CZYTAJ: Szok, jak potraktowano Annę Komorowską w rejestracji do lekarza! Patrzyli na nią ze zgrozą

Opowiedział też wtedy o kulisach oświadczyn. Trzeba przyznać, że były zaskakujące. Komorowski nie wpadł na pomysł romantycznej randki, a wykorzystał... okienko w czasie zajęć na studiach. Co więcej, nie zaskoczył ukochanej pierścionkiem, a zabrał ją do jubilera i tam para razem wybrała biżuterię: - Oboje byliśmy studentami. Ja studiowałam filologię klasyczną, mąż historię. Zawsze staraliśmy się spotykać podczas tzw. okienek, przerw pomiędzy zajęciami. Podczas jednego z takich spotkań mąż mi się oświadczył. Była jesień. Spacerowaliśmy po Krakowskim Przedmieściu. Zapytał, czy wyjdę za niego, a ja bez wahania się zgodziłam. Pierścionek wybraliśmy razem. Poszliśmy do sklepu jubilerskiego na Nowym Świecie. Od razu spodobał nam się ten sam pierścionek - wspominała po latach od tego wydarzenia.

Kulisy ślubu Anny i Bronisława Komorowskich

Para pobrała się w 1978 roku w Warszawie św. Antoniego Padewskiego. A błogosławił im znajomy ksiądz, który potem chrzcił ich dzieci. Nie było wystawnego wesela, ani hucznej zabawy, było skromnie: - Po mszy zaprosiliśmy najbliższą rodzinę na obiad, wieczorem zaprosiliśmy przyjaciół - opowiadała Anna Komorowska.

NIŻEJ ZOBACZYCIE, JAK PRZEZ LATY ZMIENIAŁA SIĘ ANNA KOMOROWSKA

Tak posłowie obchodzą walentynki Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.