Ile dzieci mają Anna Komorowska i Bronisław Komorowski? Co o nich wiemy?

Anna Komorowska poślubiła Bronisława Komorowskiego w 1977 r. Małżonkowie są już ze sobą od 45 lat! Para doczekała się pięciorga dzieci, które dziś są już dorosłe, to: Zofia, Piotr, Tadeusz, Elżbieta i Maria. Była para prezydencka nieczęsto mówi o swoich dzieciach. Jednak czasem prezydent lub jego żona wspominają o swoich pociechach. Tak było gdy Komorowski w czasie wywiadu w radiu Zet komentował sytuację związaną z drożyzną i inflacją. Przyznał wtedy, że jego najmłodsza córka wzięła kredyt hipoteczny: - Wszystkie moje dzieci wzięły kredyty. I wszystkie spłaciły. Poza jedną najmłodszą córką, która właśnie uwierzyła Glapińskiemu i ma poważny kredyt do spłacania - wyjaśnił wówczas. To właściwie jedna z niewielu wypowiedzi dotycząca dzieci Komorowskich.

Także Anna Komorowska nie mówi o synach i córkach często, ale w jednym z wywiadów wspomniała o szokującej historii sprzed lat, którą spotkała ją, gdy chciała pójść do lekarza z dzieckiem. To, co tam usłyszała Anna Komorowska szokuje, nawet, gdy słyszy się o tym po latach!

Szok, jak potraktowano Annę Komorowską w rejestracji do lekarza! Patrzyli na nią ze zgrozą

Anna Komorowska udzieliła wywiadu na łamach książki "Pierwsze damy III Rzeczpospolitej" autorstwa Aleksandry Szarłat. Opowiedziała w niej, jak przed laty została potraktowana w rejestracji do ortodonty. Była pierwsza dama została zapytana o to, jak radziła sobie z pamiętaniem o wszystkich wywiadówkach i sprawach dzieci. Komorowska opowiedziała, jak zareagowano: - Poszłam kiedyś z jedną z córek do ortodonty. Panie w rejestracji pytają, ile dziecko ma lat. A ja: "Proszę poczekać" i zaczynam liczyć. Panie patrzą na mnie ze zgrozą: "Co to za matka, która nie wie, ile dziecko ma lat?!". Więc mówię: "Bardzo przepraszam, ale ja znam datę urodzenia, tylko muszę to przeliczyć, bo mam pięcioro dzieci...". I w tym momencie zmieniłam się wielką bohaterką - wspominała po latach Komorowska.

Jak dodała, jeśli chodziło o szkolne wywiadówki, to pamięta dokładnie, jaką ulgę poczuła po powrocie z ostatniej wywiadówki: - Od pierwszej do ostatnie minęło dwadzieścia dwa lata - skomentowała. To faktycznie kawał czasu, który Komorowska musiała poświęcić.

