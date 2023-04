Szokująca przeszłość posłanki Lewicy. Była w stowarzyszeniu katolickim

Kim jest Marcelina Zawisza?

Marcelina Zawisza to jedna z najbardziej rozpoznawalnych i walecznych zarazem posłanek Lewicy. Ostatnio to m.in. jej upór doprowadził do wielkiego kroku na drodze do rewolucyjnych zmian dla rodziców niepełnosprawnych dzieci. - Dzięki mojej interwencji powstaje lista schorzeń kwalifikujących do wydania jednorazowego orzeczenia o niepełnosprawności, na razie do 18 r. ż. Minister Wdówik zapowiedział, że lista już jest i czeka na konsultacje. Ma być gotowa przed kolejnym posiedzeniem Sejmu - oznajmiła Marcelina Zawisza, która dobrze zna problemy chorych dzieci i ich opiekunów. Sama w dzieciństwie zmagała się z nowotworem. W rozmowie z "Super Expressem" posłanka Lewicy zdradziła inną tajemnicę - w przeszłości należała do katolickiego stowarzyszenia młodzieżowego!

Marcelina Zawisza była w stowarzyszeniu katolickim, dziś jest agnostyczką

Te lata są jednak odległą przeszłością. - Chodziłam do kościoła, byłam wierząca, ale to było dawno temu. Dziś jestem agnostyczką - wyznała Marcelina Zawisza. Dlaczego zaszły u niej takie zmiany? - Po prostu dojrzałam do tego, nie miałam w stowarzyszeniu katolickim żadnych nieprzyjemnych sytuacji. Nie zgadzam się z Kościołem i tyle. To kwestia wartości i nauki - wyjaśniła posłanka. - Dlatego uważam, że to nie dzieci, tylko dorośli powinni decydować o przystąpieniu do wspólnoty. Dziś niby można dokonać apostazji, ale nawet wypisując się z Kościoła, ten ma dostęp do naszych danych - argumentowała Marcelina Zawisza.