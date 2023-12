Szymon Hołownia ubiera się u znanego krawca. Pan Józef ujawnił sekrety mody marszałka Sejmu

Gdy Szymon Hołownia ogłosił kilka lat temu, że zamierza wejść do świata wielkiej polityki, nie wszyscy wierzyli w to, że da radę. Wielu myślało, iż to chwilowy kaprys gwiazdy TVN i nic z tego nie będzie. Jednak w 2020 roku Hołownia wystartował w wyborach prezydenckich, uzyskując trzeci wynik, a idąc za ciosem stworzył ruch Polska 2050, który przerodził się w partię. A już w wyborach parlamentarnych 2023 Polska 2050 we współpracy z PSL, pod szyldem Trzeciej Drogi dostał się do Sejmu z bardzo wysokim wynikiem, uzyskując trzecią lokatę. Szymon Hołownia został też marszałkiem Sejmu, a jego wcześniejsza popularność sprawiała, że Polacy jak nigdy wcześniej zaczęli oglądać sejmowe obrady! Popularność Hołowni nie słabnie i wielu chce go poznać jeszcze lepiej. Wiadomo, że jest mężem i ojcem, znane jest jego wykształcenie. Teraz przyszedł czas na przyjrzenie się garderobie nowego marszałka Sejmu.

Szymon Hołownia od lat ubiera się u tego samego krawca, znanego mistrza szycia, pana Józefa Błońskiego, który od lat zajmuje się szyciem. W rozmowie z Onetem krawiec przyznał, że poznał Hołownię, gdy ten pracował przy "Mam Talent": - Na początku to TVN zamawiał u mnie garnitury. Szyłem dla całego jury w "Mam talent!", a także dla jurorów "Tańca z gwiazdami". Wszyscy wtedy się u mnie ubierali. Wodecki, Gąsowski, cała elita - wspominał pan Józef. I jak dodał, kiedyś to TVN wyznaczał, jak mają ubierać się gwiazdy, ale teraz Szymon Hołownia sam decyduje, co nosi: - Na początku to TVN decydował, jak mają ubierać się gwiazdy "Mam talent!". Teraz Szymon Hołownia decyduje sam, idzie cały czas za modą. Kiedyś szyłem wąskie klapy w marynarkach, teraz zgodnie z trendami, szerokie. Trzymamy się tego, co obecnie jest modne. Pan Szymon stawia na styl klasyczny, bo jest w tej chwili drugim, po prezydencie, najważniejszym człowiekiem w kraju - komentował w rozmowie z Onetem mistrz szycia. Jak ujawnił, wcześniej Szymon Hołownia stawiał na garnitury szare oraz w kratkę, a teraz już jako marszałek stawia na klasykę: czyli granat. Ile trzeba zapłacić za garnitur uszyty w zakładzie pana Józefa? Obecnie za uszycie garnituru wraz z materiałem trzeba wydać około 5200-5700 zł.

Co ciekawe 10 lat temu pan Józef miał oferował też na łamach "Super Expressu" swoje usługi ówczesnemu premierowi Donaldowi Tuskowi: – Szyję męską odzież wizytową od lat, według przedwojennych tradycji. Ubierają się u mnie posłowie, senatorzy, ambasadorowie oraz gwiazdy telewizji. Dla premiera też bym chętnie uszył garnitur. Na tak modelową sylwetkę to sama przyjemność – mówił nam krawiec.