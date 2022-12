Tadeusz Cymański o "poczuciu i zasmakowaniu, co to jest z chłopakami". Dziwna wypowiedź

Tadeusz Cymański żona, dzieci

Poseł Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry ma 67 lat Od lat jest mężem Barbary Cymańskiej, z którą ma aż pięcioro dzieci. Jeden z synów Tadeusza Cymańskiego także złapał politycznego bakcyla. 23-letni Maciej jest radnym w Malborku. Swego czasu głośno było o córce posła - Magdalenie. Kobieta brała bowiem w wymierzonych w Zjednoczoną Prawicę strajkach kobiet. - Szanuję i kocham swoje dzieci. Nie prowadzimy wojny ze sobą, szanuję poglądy każdego. Oczywiście wychowywałem Magdę w jakichś przekonaniach i duchu, ale widać, że świat, argumenty, lektury, towarzystwo wpływają na ludzkie postawy - mówił "Super Expressowi" Tadeusz Cymański, który sam jest konserwatystą z krwi i kości. Dlatego niektórych mogła zdziwić jego dziwna wypowiedź w Radiu Zet.

Tadeusz Cymański dwuznacznie o szkoleniu wojskowym

Poseł Solidarnej Polski odniósł się do obowiązkowych szkoleń wojskowych dla mężczyzn. I jak to czasem bywa, szybciej powiedział, niż pomyślał. Wyszło nieco dwuznacznie... - Uważam - i wojna na Ukrainie to potwierdza - że każdy zdrowy i silny mężczyzna powinien być przeszkolony wojskowo. I to nie oznacza, że ma iść w sołdaty na rok czy na pół, wystarczy trzy miesiące intensywnego szkolenia polowego, strzeleckiego, poczucie i zasmakowanie, co to jest z chłopakami - mówił nakręcony Tadeusz Cymański. - To jest coś fantastycznego - podkreślił. Wypowiedź posła podchwycili intrenauci, w tym Piotr Pjotrowicz, znany na Twitterze komentator, który nie ukrywa swojej orientacji seksualnej. - Też uważam, że "poczucie i zasmakowanie, co to jest z chłopakami" nie powinno ominąć żadnego mężczyzny - skwitował.

