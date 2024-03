Tak Donald Tusk przygotowuje się na święta. Co on ma w tych koszach?

Kiedyś to było...

- Jestem bardzo wzruszony, że w Wielką Sobotę, zanim w Sopocie pójdę z moimi wnuczkami, moją rodziną, święcić pokarmy, mogę w takim świątecznym, może nie w radosnym, jak już powiedział pan marszałek Struk, bo powodów do radości nie jest za dużo, ale na pewno w oczekiwaniu na lepsze nowiny i wygaszenie negatywnych emocji. W takim nastroju się spotykamy - powiedział w sobotę premier Donald Tusk, składając świąteczne życzenia na spotkaniu w Kościerzynie.

- Zło nie musi triumfować, że przyszłość może być nacechowaną i dobrem, i moralnością. Także w polskim życiu publicznym. Wierzę, że - z trudem, bo z trudem - ale będziemy budowali ład moralny i on ułatwi nam wszystkim odnalezienie takiego spokoju serc i dusz - zapowiedział.

Wieczorem Tusk zareagował na opublikowane życzenia wielkanocne Jarosława Kaczyńskiego. - Nadziei na wasz osobisty sukces, na dobry los, ale także na lepszy los dla naszej ojczyzny, na pokój, na zwycięstwo demokracji - mówił prezes PiS.

- Pan Prezes życzył dziś Polsce z okazji Świąt Wielkanocnych zwycięstwa demokracji. I jak tu go nie kochać - napisał premier.

Wcześniej, w ciągu dnia, Tusk został zauważony w chwili dotarcia do swojego domu. Premier wyjął z auta i wniósł do domu dwa duże kosze pełne wiktuałów. Można domniemywać, że żaden z nich nie był święconką, a zakupami, które Tusk zrobił po drodze, aby pomóc w przygotowaniach do świąt swojej ukochanej małżonce!

