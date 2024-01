Tak więźniowie "przywitali" Kamińskiego w Radomiu? Przerażające wideo niesie się po sieci. Wiemy, co na to Służba Więzienna!

Rafał Trzaskowski od lat jest w polityce, ma za sobą wiele stanowisk i funkcji. Najwięcej Polacy dowiedzieli się o nim, gdy chciał zostać prezydentem Polski. Wtedy uchylał rąbka tajemnicy i opowiadał nieco więcej o swoim życiu prywatnym. Ludzie poznali wtedy jego żonę Małgorzatę, która bardzo mocno wspierała męża, kibicowała mu i sama pokazała, że lubi działać. Za swoją postawę była nawet wyróżniona przez kobiety. Założyła fundację, a za swoje działanie została doceniona. Trzaskowscy są razem od lat, tworzą zgrany duet. A jak mieszkają? Uwili sobie przytulne gniazdko. Ich mieszkanie to bardzo eleganckie miejsce z duszą.

W mieszkaniu Rafała Trzaskowskiego wszystko ze sobą współgra. W mieszkaniu królują jasne kolory przełamana delikatną szarością mebli wypoczynkowych. Widać tam kobiecą rękę, bo w domu nie brakuje bibelotów i ozdób: figurek, obrazów czy ozdobnych wazonów, które dodają miejscu uroku. W kuchni postawiono na białe meble, bardzo stylowe i dodające domowego ciepła. Na tarasie zaś Trzaskowski ma bardzo modne fotele, okrągłe z drucików.

Ale to, co zwraca szczególną uwagę to modny gadżet z dawnych lat, który na przełomie tysiąclecia było niemal w każdym polskim domu. O czym mowa? O stojaku na płyty CD! Dziś wielu może uważać, że to niepotrzebny wnętrzarski dodatek, ale kiedyś tak nie było! A najlepiej, gdy w domu miało się wysoki stojak mieszczący jak najwięcej płyt. Jednak trzeba przyznać, że takie gadżety dziś znów robią furorę! Zboczcie w galerii niżej, jak mieszka Rafał Trzaskowski.