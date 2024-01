Tak mieszka wiceminister sprawiedliwości Krzysztof Śmiszek. Ależ tam jest stylowo! I ta piękna komódka. Uwił sobie miłe gniazdko z Biedroniem

Tak więźniowie "przywitali" Kamińskiego w Radomiu? Przerażające wideo niesie się po sieci. Wiemy, co na to Służba Więzienna!

Wcześniej to Robert Biedroń był bardziej znany od swojego partnera, od lat przecież działa w polityce. Był posłem, prezydentem Słupska, a teraz od kilku lat jest europarlamentarzystą. Jednak po szczeblach politycznej drabiny wspina się także Krzysztof Śmiszek. Wcześniej działa jako prawnik, ale też udzielał się na rzecz społeczeństwa. W 2019 roku zaś postanowił wejść do wielkiej polityki i wystartował do Sejmu i to z powodzeniem. W 2023 znów został posłem, a nawet został wiceministrem w nowym rządzie Donalda Tuska. Jest wiceministrem sprawiedliwości, ma ku temu wykształcenie. Jak czytamy na stornie ministerstwa w biografii Śmiszka: - W 2003 r. ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.W 2006 r. został absolwentem Podyplomowego Studium Prawa Europejskiego UW. W 2016 roku na macierzystym wydziale uzyskał stopień doktora nauk prawnych w specjalności prawo europejskie.

A jak mieszka nowy wiceminister? Jednym słowem: stylowo! Aktualnie Śmiszek i Biedroń mieszkają w bardzo ładnym mieszkanku. Jest przestronne i urządzone ze smakiem. W salonie połączonym z aneksem kuchennym uwagę zwracają kolory: głęboka, butelkowa zieleń króluje w kolorze kafelków i wnęki na telewizor. Uwagę zwraca piękny kamienny blat kuchennej wyspy i ceglana ściana, czyli jeden z mieszkaniowych trendów. Wszystko jest tam dobrane i do siebie pasuje. To, co "robi robotę" to też dodatki i meble, jak choćby elegancka, bardzo zdobna komoda, która na pierwszy rzut oka nie pasuje do miejsca, a jednak, jest zupełnie inaczej! W porównaniu do poprzedniego mieszkania jest tam inaczej - ZOBACZ JE TUTAJ.

W NASZEJ GALERII NIŻEJ ZNAJDZIECIE TEŻ ZDJĘCIA POPRZEDNIEGO MIESZKANIA ŚMISZKA I BIDERONIA:

Quiz. Co wiesz o Lewicy? Sprawdź to! Pytanie 1 z 12 Lewica to projekt polityczny, który powstał w: 2000 r. 2016 r. 2019 r. Dalej