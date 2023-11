Tak Polacy zareagowali na pierwsze posiedzenie Sejmu. Robi wrażenie!

Co za szyk!

O co chodzi?

Posiedzenia Sejmu niemal zawsze są nadawane na żywo na oficjalnym kanale w serwisie YouTube. Nie inaczej było 13 listopada, kiedy to oficjalnie zaingerowano X kadencję. Jak się okazuje, ta cieszyła się ogromnym zainteresowaniem za strony Polaków!

Relacja z posiedzenia znalazła się bowiem na drugim miejscu na karcie „Na czasie” w serwisie YouTube, zdobywając niemal 800 tysięcy wyświetleń. To duży sukces, zwłaszcza że najczęściej do tej kategorii trafiają filmy od najpopularniejszych twórców na platformie lub muzyka.

Dla porównania, pierwsze posiedzenie Sejmu poprzedniej kadencji do dziś zebrało 137 tysięcy wyświetleń. Różnica jest ogromna! Mogłoby się wydawać, że wydarzenia na sali plenarnej zainteresują tylko nieliczne osoby. Być może widzowie oczekiwali spięć Donalda Tuska z Mateuszem Morawieckim lub Jarosławem Kaczyńskim? A może chcieli na własne oczy zobaczyć, kto zostanie nowym marszałkiem Sejmu? Trudno dać jednoznaczną odpowiedź.

Warto jednak przypomnieć, że także przy okazji wyborów parlamentarnych Polacy zaskoczyli, masowo ruszając do urn wyborczych. Niektórzy stali w kolejkach do komisji do późnych godzin nocnych, a ostatecznie frekwencja osiągnęła rekordowy poziom 74,38 proc.

