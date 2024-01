Tak więźniowie "przywitali" Kamińskiego w Radomiu. Przerażające wideo niesie się po sieci [WIDEO]

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik we wtorek 9 stycznia zostali zatrzymani, gdy przebywali w Pałacu Prezydenckim, do którego udali się, by wziąć udział w uroczystości powołania swoich dawnych współpracowników na doradców prezydenta. Potem zostali gośćmi głowy państwa, ale podczas gdy Andrzej Duda przebywał na spotkaniu w Belwederze, do Pałacu przyjechała policja i zabrała obu polityków To pokłosie wyroku, jaki zapadł w grudniu ws. tzw. afery gruntowej. Obaj politycy PiS zostali skazani prawomocnym wyrokiem na dwa lata pozbawienia wolności.

Najpierw Wąsik i Kamiński trafili do Aresztu Śledczego w Warszawie-Grochowie. Tam spędzili pierwszą noc w celach tzw. przejściowych. Jak one wyglądają? Dowiecie się tutaj: W takiej celi Kamiński i Wąsik spędzili noc. Można się zdziwić. Jednak już we czwartek 11 stycznia pojawiły się wieści, że polityków nie ma w tym miejscu i zostali rozdzieleni. Faktycznie, obaj zostali przeniesieni z aresztu na warszawskim Grochowie. Mariusz Kamiński trafił do Radomia, natomiast Maciej Wąsik do aresztu w w Przytułach Starych (niedaleko Ostrołęki). Zostali więc rozdzielni. W sieci pojawiło się wideo, które ma przedstawiać, jak osadzeni z Radomia "przywitali" byłego ministra Kamińskiego. To zdecydowanie nie brzmi dobrze. W tle słychać głośne pokrzykiwania, niewyraźne hasła, ale można tez dosłyszeć wulgaryzmy.

Znany młody działacz PiS Oskar Szafarowicz we wpisie pod nagraniem podał, jak wyglądały wyniki ostatnich wyborów w tym miejscu: - Wyniki wyborów parlamentarnych w tym zakładzie karnym (liczba głosów w wyborach do Sejmu): KO 283, Trzecia Droga 123, PiS 91, Konfederacja 42, Lewica 39, Bezpartyjni Samorządowcy 22, Polska Jest Jedna 9, Ruch Dobrobytu i Pokoju 5. A poseł PiS Jan Mosiński dodał: - Elektorat obecnie rządzących. Może liczą na amnestię🤣.

