Tego jeszcze nie było! Agata Duda uczy bezpiecznej jazdy!

Co to były za emocje! Ze społecznością Dziennego Domu Senior+ oraz Klubu Seniora spotkali się wyjątkowi goście. Pani prezydentowa Agata Kornhauser–Duda od lat wspiera edukacyjne działania Inspekcji Transportu Drogowego, do których należy między innymi program „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym dla każdego”. Stąd jej zaangażowanie w takie właśnie spotkania jak to w Myślenicach.

Głównym celem rozmowy było zwrócenie uwagi osób starszych na kwestie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, bo – jak podkreślała pierwsza dama – to właśnie seniorzy według statystyk stanowią niestety jedną z liczniejszych grup poszkodowanych w wypadkach drogowych. – Czas reakcji zmienia się w zależności od wieku i stanu zdrowia, o czym musimy pamiętać i jako piesi, i jako kierowcy – mówiła Agata Kornhauser–Duda. – Dobrze jest przypomnieć sobie zasady, szczególnie że przepisy się zmieniają – dodała, rozpoczynając spotkanie w Myślenicach.

Tematów do rozmowy nie brakowało! Najważniejsze zasady oraz nowe przepisy dotyczące pieszych, tworzenie korytarzy życia, najnowsze przepisy dotyczące prędkości oraz zachowania się pojazdu przy określonej prędkości w różnych warunkach pogodowych - o tym wszystkim opowiadał Alvin Gajadhur, główny inspektor transportu drogowego. Nie zabrakło też wątków dotyczących podróży komunikacją zbiorową. Mówiono, jak ważne są najprostsze nawet elementy odblaskowe, dzięki którym pieszy jest widoczny na drodze. Pojawiły się też trudne tematy, takie jak wpływ leków na bezpieczeństwo jazdy i mniejsza szybkość reakcji za kierownicą osób starszych.

A potem przyszedł czas na swobodną pogawędkę z pierwszą damą. Seniorzy opowiedzieli pani prezydentowej o swoich pasjach, podejmowaniu nowych wyzwań oraz integracji międzypokoleniowej. W nieformalnej, prawie rodzinnej atmosferze czas szybko mijał i trudno się było rozstać. - Osoby starsze mają ogromne doświadczenie i wiedzę, którą warto wykorzystywać w lokalnych społecznościach - podkreślała na zakończenie pierwsza dama.

