To były lata 60.

Trudno wyobrazić sobie, co robił młody Stanisław Dziwisz. Nie było taryfy ulgowej!

Stanisław Dziwisz to jeden z najbardziej znanych polskich hierarchów ostatnich lat. Wieloletni sekretarz Jana Pawła II i jego prawa ręka po śmierci Karola Wojtyły został kardynałem, a przez 11 lat pełnił godność arcybiskupa krakowskiego. Niewiele za to wiadomo o młodości Stanisława Dziwisza. Dziś trudno to sobie wyobrazić, ale jako młody ksiądz nie miał on taryfy ulgowej. Wiemy, co robił Stanisław Dziwisz, zanim trafił pod skrzydła Jana Pawła II.