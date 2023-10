Trzecia kadencja PiS? Wyborcy opozycji PRZERAŻENI. Będzie ZAMORDYZM jak u PUTINA!

Jak wyborcy PiS, PO, Konfederacji, Trzeciej Drogi, czy Lewicy wyobrażają sobie Polskę pod rządami Zjednoczonej Prawicy przez kolejne cztery lata? „Będzie jeszcze gorzej, jak u Łukaszenki, albo Putina. Tam jest zamordyzm i tu będzie zamordyzm”, przekonywała pani Alicja, klientka bazaru Wolumen w Warszawie. „Skończy się demokracja”, wtórował jej Pan Janusz. „Gdyby nie prezes Kaczyński , to mówilibyśmy w Polsce po Niemiecku i w sukienkach byśmy chodzili”, odpowiedział rozemocjonowany pan Dariusz. „Jak PiS będzie dalej rządził, to będzie dalszy podział w Polsce, ludzie nie wytrzymają i będą uciekać z Polski”, przekonywał zatroskany emeryt. Posłuchajcie, co mają do powiedzenia Polacy, którzy starli się na argumenty w przedwyborczej debacie na targowisku! Debata Polaków co tydzień, w czwartek o 20.00 na YouTube Super Expressu!

Będzie ZAMORDYZM jak u PUTINA. Wyborcy opozycji boją się trzeciej kadencji PIS! - Komentery