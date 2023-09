i Autor: Super Express Kobieta publicznie WYCAŁOWAŁA Tuska!

Komentery - Debata Polaków

TAKIE SCENY na bazarze! Kobieta publicznie WYCAŁOWAŁA Tuska! „Za PO żyło się lepiej!”

Nie będzie debaty między Jarosławem Kaczyńskim a Donaldem Tuskiem, ale za to ich wyborcy co tydzień, aż do wyborów ścierają się na argumenty na bazarze Wolumen w Warszawie. To pierwsza taka debata w Polsce! Debata Polaków, którą prowadzi Adam Feder z Komenterów! Czy Polska pod rządami PiS to dobre miejsce do życia? A może z sentymentem wspominają czasy, kiedy Polską rządziła PO z Donaldem Tuskiem na stanowisku premiera? Adam Feder zaprosił do rozmowy na ten temat Polaków z bazaru Wolumen w Warszawie.