Pogrzeb Zbigniewa Lwa-Starowicza. Ujmujące, co postawiono tuż przy urnie. Wzruszający widok [ZDJĘCIA]

Zbigniew Lew-Starowicz zmarł w wieku 80 lat w piątek 13 września 2024. O jego odejściu powiadomiło Centrum Terapii Lew-Starowicz dodając poruszający wpis: - Z ogromnym smutkiem informujemy, iż odszedł od nas prof. dr hab. n. med. Zbigniew Lew-Starowicz. Wybitny polski seksuolog, psychiatra i psychoterapeuta, specjalista seksuologii klinicznej oraz propagator edukacji seksualnej. (...) Na zawsze pozostanie w naszej pamięci i sercach, jako osoba ogromnie zaangażowana w swoją pracę i zawsze chętna do niesienia pomocy potrzebującym - napisano.

Pogrzeb Lwa-Starowicza. Żegnała go rodzina, przyjaciele i znajomi

W piątek 20 września odbył się pogrzeb znanego profesora. Ostatnie pożegnanie rozpoczęła msza, która została odprawiona w Kościele Pokamedulskim bł. Edwarda Detkensa przy ul. Dewajtis 2 w Warszawie. Profesora żegnała najbliższa rodzina, krewni, znajomi i przyjaciele. Kilka słów skierował do żałobników zebranych na pogrzebie syn profesora, który współpracował z ojcem, Michał Lew-Starowicz.

Wzruszające, co postawili tuż przy urnie

To, co szczególnie zwróciło uwagę to fakt, że w kościele została ustawiona urna, a tuż obok niej maskotka przedstawiająca lwa. To wzruszający widok. Przy urnie ustawione też zostały odznaczenia, która Zbigniew Lew-Starowicz otrzymał za swoją działalność. Seksuolog i psychoterapeuta został odznaczony Krzyżem Kawalerskim (1997), Krzyżem Oficerskim (2012), a także Orderem Odrodzenia Polski.

Zbigniew Lew-Starowicz został pochowany na cmentarzu Bródnowskim w grobie, gdzie spoczywa jego ukochana żona Danuta Lew-Starowicz, z którą byli małżeństwem prawie 40 lat.

NIŻEJ ZDJĘCIA Z POGRZEBU LWA-STAROWICZA