Dorota Gawryluk - "żelazna dama polskiego dziennikarstwa"

"To są Wydarzenia, Dorota Gawryluk, witam państwa" - tak zazwyczaj wita się z widzami "Wydarzeń" Dorota Gawryluk (51 l.). Jest bez wątpienia jedną z najbardziej rozpoznawalnych i najpopularniejszych dziennikarek politycznych w Polsce. Jest nazywana "żelazną damą polskiego dziennikarstwa". Ambitna, profesjonalna, doskonale przygotowana do wywiadów i nie dająca się zbić z tropu politykom. Często z uśmiechem na twarzy zadaje im niewygodne i trudne pytania. Jest dociekliwa i uważna. Rozmawiała bodaj z wszystkimi najważniejszymi politykami różnych opcji w kraju. Karierę rozpoczęła w latach 90. w Telewizji Polsat.

- Jasne komunikaty i proste odpowiedzi przydają się w momencie, kiedy trzeba szybko podjąć decyzję, a świat telewizji wymaga szybkich decyzji. (...) Biorę odpowiedzialność za decyzje, które podejmuję - mówiła o swojej pracy w wywiadzie dla "Vivy".

Dziennikarka Polsatu przeszła metamorfozę. W mediach pracuje 30 lat

Szybko okazało się, że w telewizji czuje się jak ryba w wodzie. - Nie mam kompleksów w stosunku do mężczyzn - dodała Gawryluk w tej samej rozmowie z "Vivą". Jednak od czasu początków swojej kariery bardzo się zmieniła. Przeszła niesamowitą wręcz metamorfozę! Momentami jest nie do poznania, o czym możecie się przekonać oglądając galerię zdjęć pod tekstem lub na jego początku. Zmieniały się jej fryzury, makijaż, styl ubierania... Gawryluk miała różne kolory włosów: od blondu, przez brązy, aż po czarny. Miała też bardzo różne fryzury: a to zapuszczała grzywkę, innym razem zmieniała długość włosów, decydując się na ostre cięcie. Niezmienne pozostało to, że od lat jest świetnie przygotowana do swojej pracy.

Gawryluk od lat jest gwiazdą Polsatu. Pracowała też w TVP

Dorota Gawryluk pochodzi z Małopolski. Urodziła się 4 marca 1972 w Limanowej. Jest absolwentką dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim. I to właśnie dziennikarstwo wybrała jako swój zawód. Karierę rozpoczęła w Polsacie na początku lat 90. XX wieku, przechodząc po kolei szczeble i awansując w redakcji. Najpierw była reporterką, następnie prowadzącą, a w 2001 została zastępczynią szefa programu "Informacje" oraz "Polityczne graffiti". Później była szefową publicystyki i opiekunką merytoryczną programu "Interwencja".

Zmiany w życiu zawodowym Doroty Gawryluk. Objęła nowe stanowisko

Gawryluk była też związana z Telewizją Polską. Przez ponad dwa lata (od grudnia 2004 do lutego 2007) prowadziła "Wiadomości" w TVP1, była też gospodynią programu publicystycznego "Forum". Po krótkiej zawodowej przerwie wróciła do Polsatu i stała się nie tylko twarzą, ale i gwiazdą tej telewizji.

Od lat prowadzi "Wydarzenia", główny program informacyjny Polsatu. A w 2018 roku osiągnęła kolejny zawodowy sukces - została dyrektorką pionu informacji i publicystyki Telewizji Polsat. Było to bodaj najwyższe kierownicze stanowisko wśród dziennikarek telewizyjnych i prezenterek w Polsce. Od niedawna już go jednak nie zajmuje. Gawryluk objęła za to nowopowstałe stanowisko dyrektor zarządzającej pionem kanałów tematycznych w Grupie Polsat Plus i Telewizji Polsat.

Dorota Gawryluk: wiek, rodzina, nagrody

Dorota Gawryluk ma 50 lat. Jest mężatką. Jej mężem jest pochodzący z Białorusi Jerzy Gawryluk (51 l.). Wcześnie wyszła za mąż, bo w wieku 21 lat. Ma dwoje dzieci. Była czterokrotnie nominowana do nagrody Telekamery, ma też na koncie nominację do branżowej nagrody Grand Press i nagrodę Ostre Pióro BCC za krzewienie wiedzy ekonomicznej. Ciekawostką jest to, że ma w swojej karierze epizody w serialach, m.in. "Świat według Kiepskich", "Adam i Ewa" czy "Zostać miss". Zawsze była w nich sobą, czyli Dorotą Gawryluk - dziennikarką i prezenterką Polsatu.

W galerii poniżej zobaczysz, jak zmieniła się Dorota Gawryluk: