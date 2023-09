Wielka Parada Pułaskiego 86. raz przejdzie ulicami Nowego Jorku

Kandydatka PiS zaniemówiła! Zapis audycji hitem w sieci, co jej się stało?!

to trzeba zobaczyć

Okropne, co spotkało Katarzynę Piekarską! Konieczna była interwencja policji

Posłanka PiS poszła do lasu na grzyby. Pokazała, co znalazła, szczęka opada

"Polska i Ameryka w obronie wolności"

W pierwszą niedzielę października serce Nowego Jorku zabije w rytmie Mazurka Dąbrowskiego. Tegoroczna Parada Pułaskiego odbędzie pod hasłem „Polska i Ameryka w obronie wolności”. Wielki przemarsz poprzedzi uroczysta msza w katedrze św. Patryka na Manhattanie. A potem już wyjątkowa feta na reprezentacyjnej alei Wielkiego Jabłka. W Paradzie Pułaskiego wezmą udział m.in. polskie orkiestry i zespoły ludowe, dzieci z polonijnych szkół, członkowie parafii, żołnierze, weterani, miss Polonia poszczególnych stanów i goście z Polski. Korowód poprowadzi Gwardia Honorowa Nowojorskiej Policji i Straży Pożarnej.

Parada Pułaskiego to święto amerykańskiej Polonii

Marszałkiem 86. Parady Pułaskiego będzie Franciszek R. Piwowarczyk, na co dzień pełniący służbę w policji stanowej New Jersey. Słynną Piątą Aleją na Manhattanie przemaszeruje kilkanaście tysięcy Polaków, a podziwiać ich będą dziesiątki tysięcy widzów. Od 1937 roku nowojorska Polonia oddaje w ten sposób cześć generałowi Kazimierzowi Pułaskiemu, bohaterowi wojny o niepodległość USA oraz manifestuje swoją siłę i jedność.

Tak spektakularne przedsięwzięcie nie mogłoby się odbyć bez grupy oddanych Polonusów, którzy od lat dbają o to, by za każdym razem zadziwić i zachwycić mieszkańców Nowego Jorku czymś nowym. Dziesiątki ludzi przez okrągły rok pracują, by na jeden dzień najsłynniejsza ulica świata stała się biało-czerwona.

Właśnie o nich opowie film pt. „Parada", który swoją emisję będzie miał 1 października o godz. 13.10 w TVP1. Wśród bohaterów tego 70-minutowego dokumentu są m.in. Ryszard Zawisny - od 40 lat szef komitetu organizacyjnego Parady Pułaskiego, Wielki Marszałek Parady w 2022 roku Marcin Luc oraz Danuta Zakrzewska, która od blisko 30 lat uczestniczy w paradzie... na rolkach.

Ewa Jakubiec – Miss Polonia 2023: „Nie wybaczyłabym zdrady” Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.