Witek Szabłowski w Mellinie Marcina Mellera! Opowie o banach na FB, Ukrainie, gotowaniu i dyktatorach

Kolejny coming out

Witek Szabłowski w Mellinie

Marcin Meller i jego Mellina zapraszają na kolejny bezkompromisowy wywiad. Tym razem gościem na antenie Eska Rock będzie pisarz i dziennikarz Witek Szabłowski związany niegdyś z „Gazetą Wyborczą”, „Dużym Formatem” i TVN24, a obecnie współpracujący z redakcją Dzień dobry TVN i prowadzący autorską audycję poświęconą podróżowaniu w radiu „Newonce”. To właśnie on w 2006 był pierwszym Polakiem, który w tureckiej Malatyi rozmawiał z rodziną Mehmeta Ali Agcy, zamachowca, który próbował zabić papieża Jana Pawła II.

W rozmowie z Marcinem Mellerem opowie, za co dostał bana od Facebooka i czego życzy Putinowi (mały spoiler: niczego dobrego). Zdradzi też, dlaczego pisze o Ukrainie i nie epatuje drastycznymi obrazami z wojny, a także jak to się stało, że w Iranie wydano jego książkę, bez jego wiedzy. Opowie też, jak wyglądało poszukiwanie kucharza Saddama Husajna!

A to wszystko już w czwartek, 12 stycznia, o godz. 19 w Mellinie na You Tube oraz na eskarock.pl.

Mellina, czyli co?

"Mellina" to talk-show, jakiego jeszcze nie było! Wyjątkowe studio, wyjątkowi goście i bezkompromisowe pytania Marcina Mellera. Premiera pierwszego odcina miała miejsce 5 stycznia, a gościem, który zmierzył się z nieszablonowymi pytaniami Marcine Mellera, był Organek.

Co ciekawe, w nowym programie Esca Rock nie znajdziecie… polityki! - Lubię rozmawiać z ludźmi. W sumie tym zajmuję się całe życie. Do „Melliny” chcę ściągać gości, których jestem ciekaw i których chcę poprosić o trochę inne historie niż zwykle opowiadają, albo o takie, których jeszcze nie opowiedzieli. To będą ludzie szeroko rozumianej kultury, szołbiznesu, nauki, tacy, których dobrze znam i ci, których dzięki słuchaczom Eski ROCK będę mógł poznać. Tak naprawdę narzucam sobie jedno ograniczenie: bez polityki. Jest jej wszędzie pełno, a „Mellina” ma być wytchnieniem od niej dla słuchaczy i dla mnie. A poza tym hej przygodo! - mówi Marcin Meller o swoim nowym dziennikarskim projekcie w Eska Rock.