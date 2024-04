Wszystkie fryzury Anny Marii Żukowskiej. Wyraźnie widać jedną tendencję

Andrzej Duda zrobił to dzień po wyborach. Internauta rozsierdzony! "Co tam chorzy z rakiem..."

wypatrzono go

Anna Maria Żukowska bez ogródek mówi to, co myśli - niezależnie od tego, czy przemawia w Sejmie czy zabiera głos na Twitterze. Posłanka Lewicy zazwyczaj jest bardzo ostro i nie stroni nawet id używania wulgaryzmów! Chyba każdy słyszał, że kazała "wypie*****ć" marszałkowi Sejmu Szymonowi Hołowni, a to tylko jeden z licznych przykładów. Widać, ze polityczka nie lubi się patyczkować!

W kwestii polityki Anna Maria Żukowska jest stanowcza i nieustępliwa. Podobnie wydaje się być w kwestii fryzury. Od lat polityczka stawia na krótkie cięcie. To jednak nie oznacza, że jej uczesania są monotonne! Posłanka Lewicy to świetny przykład, że krótkie włosy nie muszą być nudne! Wręcz przeciwnie, co jakiś czas na głowie polityczki coś się zmienia.

Anna Maria Żukowska ma czarne, kręcone włosy, które czasem prostuje, czasem też decyduje się na grzywkę opadającą na czoło. Nigdy jednak jej fryzura nie sięgała dalej, niż do żuchwy. Trzeba przyznać, ze to niezwykle praktyczne rozwiązanie, dzięki czemu włosy nie wymagają długiej stylizacji. Do tego świetnie pasuje posłance, a krótkie loki stały się jej znakiem rozpoznawczym!

Sonda Lubisz Annę Marię Żukowską? Tak Nie Nie wiem