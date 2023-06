Wzruszenie Donalda Tuska. "Coś mi z oczu poleciało"

Kasia Tusk złożyła ojcu życzenia na Instagramie. Znana blogerka modowa umieściła bardzo wzruszający wpis. - W Dniu Taty życzyłabym Ci aby ten czas był łatwiejszy. Abyś chociaż od czasu do czasu mógł zrobić coś dla siebie, a nie dla innych.Abyś Ty nie musiał się martwić o nas i żebyśmy my nie musieli się martwić o Ciebie. I nawet jeśli czasem trudno zaakceptować wszystkie konsekwencje, to jestem dziś najdumniejszą córką na świecie - czytamy w jej wpisie. Na post zareagował lider PO, który przyznał, że post córki bardzo go wzruszył. - Coś mi z oczu poleciało… - napisał w komentarzu Donald Tusk.

Jeszcze dziś lider opozycji ma chwilę na świętowanie Dnia Ojca, ale już jutro o 13 we Wrocławiu rusza wielki marsz, który organizuje właśnie Donald Tusk.