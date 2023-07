Zakonnik zabrał głos po tym, gdy okazało się, ile alkoholu miał we krwi kierowca. Nie hamował się, użył jednego słowa

Cenckiewicz zauważył piosenkę Sokoła na rocznicę powstania warszawskiego. Przypomniał sobie, co artysta wołał na koncercie. To mu się nie podobało

Wypadek w Krakowie, w którym zginęło czterech młodych mężczyzn poruszył Polaków. W sieci szybko pojawiło się nagranie z monitoringu miejskiego, które pokazywało, jak młodzi ludzie dosłownie na chwilę przed wypadkiem pędzili ulicami miasta. Prawie tydzień po tragicznym wypadku w rozmowie z PAP Leszek Brzegowy z Prokuratury Okręgowej w Krakowie przekazał informacje na temat badań na obecność alkoholu w organizmie kierowcy, którym to zdaniem śledczych był Patryk P.: - Kierowca samochodu, który miał wypadek przy moście Dębnickim w Krakowie, był nietrzeźwy - miał 2,3 promila alkoholu we krwi. Nietrzeźwi byli także dwaj pasażerowie - przekazała prokuratura. Powiadomiono też, że kierujący autem miał w moczu 2,6 promila alkoholu. Jeden z pasażerów samochodu miał we krwi 1,3 promila, a w moczu - 1,6 promila. Natomiast drugi pasażer - 1,4 we krwi, 1,2 w moczu. Trzeci pasażer był trzeźwy. Na razie nie wiadomo z jaką prędkością poruszał się samochód kierowany przez P. Nad tą sprawą pracują biegli, materiał dowodowy jest poddany analizie.

Doniesienia na temat tego, że kierowca kierował autem po alkoholu już w czwartek wieczorem pojawiły się w mediach i były komentowane w mediach społecznościowych. Znany zakonnik ks. Grzegorz Kramer odniósł się do tych doniesień i umieścił wpis, w którym pijanego kierowcę określił jednym słowem:

Zawartość alkoholu etylowego we krwi Patryka P. wyniosła 2,3 promila, w moczu 2,6 promila.‼️Morderca.— Grzegorz Kramer (@KramerGrzegorz) July 20, 2023