Zdumiewające wyznanie Jolanty Kwaśniewskiej. Dziś to nie do pomyślenia!

Jolanta Kwaśniewska została zapamiętana jako niezwykle aktywna i zaangażowana społecznie pierwsza dama. Polacy pokochali ją nie tylko za jej dokonania, ale także za wyczucie stylu. Do dziś wiele kobiet stawia ją za wzór jeśli chodzi o to, jak wyglądać elegancko. Aż nie do pomyślenia, że ktokolwiek mógłby kwestionować jej stylizacje.

W najnowszym wywiadzie dla "Elle" Jolanta Kwaśniewska przywołała dawne wspomnienia, które dziś mogą być szokujące dla wielu osób.

- Mam taką ulubioną fotografię z czasów zaprzysiężenia. W pałacyku na Foksal usiadłam w fotelu z różą, a nasz fotograf, pan Damazy, zrobił mi zdjęcie, które potem funkcjonowało całe lata jako moje oficjalne. Ale niezależnie, co na siebie włożyłam, wszystko było sprowadzone do długości mojej spódnicy. Podczas wizyty królowej Elżbiety szokowałam, bo zdaniem dziennikarzy miałam mini. Na inne spotkanie włożyłam przepiękną suknię, którą ręcznie haftowały i wyszywały perełkami krawcowe z Lublina. Ale komentarz był jeden: za duży dekolt. Jeszcze inne wizyta - za głębokie wycięcie na plecach. Jeśli ktoś nie lubił mojego męża, zawsze mógł mnie skrytykować - powiedziała w rozmowie z czasopismem.

Jak zauważyła dziennikarka, z czasem te drobne wpadki pomogły jej zaskarbić sobie sympatię Polek. Jak się okazuje, krytykowane było nie tylko to, jak się ubierała, ale także jej uczesanie.

- Na początku ta medialna krytyka była mnie bolesna. Jak w przypadku dezaprobowanej przez niektórych fryzury. Z mojej perspektywy dobrze w niej wyglądałam. Chętnie bym do niej wróciła. Bo patrzę na Anne Wintour, Brigitte Macron - bob zawsze jest w modzie. Zresztą moja fryzjerka, pani Iza, Mówiła mi, że klientki przychodziły do niej i prosiły o fryzurę na Kwaśniewską. Tak samo było z ubraniami. Malina, która szyła mi kostiumy, śmiała się, ze cokolwiek włożę, to najlepiej się jej sprzedaje. To było dla mnie miłe - opisywała była pierwsza dama.

Dziś krótka fryzura z wiśniowymi pasemkami to znak rozpoznawczy Jolanty Kwaśniewskiej, a każda jej stylizacja zachwyca. Aż trudno uwierzyć, ze mogła być krytykowana za swój wygląd.

W naszej galerii zobaczysz, jak wyglądała młodziutka Jolanta Kwaśniewska:

