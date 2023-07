Jedyny zięć Korwin-Mikkego startuje do Sejmu! Kim jest Bartłomiej Pejo?

Rodzina jest siłą, a według Janusza Korwin-Mikkego, najwyraźniej tę samą zasadę można zastosować w polityce. Polityk ma zamiar startować do Sejmu z okręgu podwarszawskiego. Natomiast w jesiennych wyborach liderem lubelskiej listy Konfederacji będzie jego zięć, mąż córki Korynny, Bartłomiej Pejo, znany na Lubelszczyźnie działacz i wicestarosta powiatu świdnickiego, wiceprezes partii Nowa Nadzieja. Ukończył Politechnikę Warszawską, Szkołę Główną Handlową, a także Wyższą Szkołę Managerską w Warszawie. Ponadto przez wiele lat był managerem spółek automotive i oraz prezesem klubu motocyklowego "Usarz".

Prywatnie Bartłomiej Pejo jest mężem córki Janusza Korwin-Mikkego, Korynny. Pejo i Korynna Korwin-Mikke pobrali się jesienią 2016 roku. Pannę młodą do ołtarza prowadził ojciec, a do kościoła młodzi przyjechali tylko we dwoje, sportowym samochodem. - Życzyłem młodym szczęścia i wszelkiej pomyślności na nowej drodze życia. Mówiłem też, że wszystko przemija, jedni umierają, inni się rodzą. Ważne, żeby więcej się rodziło, niż umierało - mówi wtedy w rozmowie z "Super Expressem" Janusz Korwin-Mikke. Niżej zobaczycie zdjęcia z tej uroczystości. To był ślub jak z bajki!