Katarzyna Kolenda-Zaleska jako młodziutka dziewczyna angażowała się politycznie. Tak wyglądała w wieku 25 lat. Co za stylówka!

Katarzyna Kolenda-Zaleska to znana polska dziennikarka telewizyjna i radiowa, a także ceniona publicystka. Kolenda-Zalewska od wielu lat pracuje w mediach. Pierwsze kroki w karierze stawiała w redakcjach takich pism jak: „Nowohuckim Biuletynie Solidarności”, „Gazecie Krakowskiej” i „Czasie Krakowskim". Szybko jednak odnalazła swoje miejsce przed kamerą i już w 1993 roku został reporterką "Wiadomości" TVP. Relacjonowała najważniejsze wydarzenia, w tym pielgrzymki Jana Pawła II do Polski oraz prace Sejmu. W 2003 roku Kolenda-Zaleska zaczęła pracę w TVN, do stacji trafiła jako reporterka TVN24, dość szybko po tym dołączyła do redakcji "Faktów" TVN. Jej kariera jeszcze bardziej babrała tempa. Kolenda-Zaleska jest głównie kojarzona z tematami politycznymi, nic więc dziwnego, że już jako młoda dziewczyna ciągnęło ją do tej tematyki. Interesowała się sprawami polityki i społeczeństwa, chciała działać. Tak było już w 1989 roku, gdy Katarzyna Kolenda-Zaleska miał 25 lat.

Młodziutka Kasia angażowała się społecznie, czego dowodem jest jej zdjęcie, którym ostatnio pochwaliła się w sieci. Zdjęcie młodej Kolendy-Zaleskiej zostało wykonane w 1989 roku. 34 lata po najważniejszym wydarzeniu tamtego roku, czyli wyborach, w rocznicę pierwszych częściowo wolnych wyborów, Kolenda-Zalewska pokazała, co wtedy robiła. Uwagę zwraca to, jak dziennikarka wtedy wyglądała: takiej stylówki nie powstydziłyby się współczesne nastolatki.

- Tu z kampanii wyborczej 4 czerwca 1989 roku. Ludzie przestali być obojętni. Mój malutki wkład w zwycięstwo Komitetów Obywatelskich Solidarności. Kampania wyborcza przed wyborami. Każdy z nas starał się robić wszystko. Tu rozdawanie ulotek w podkrakowskich miejscowościach. To było dla mnie największe przeżycie generacyjne. Te wybory, ta kampania. Wtedy stałam się obywatelką. Niezapomniany czas. Nieprawdopodobna mobilizacja przeciwko dyktaturze komunistycznej. Wygraliśmy! - opisała zdjęcie z młodości Katarzyna Kolenda-Zaleska.

Córka Katarzyny Kolendy-Zaleskiej to jej kopia! Uderzające podobieństwo mamy i córki Ani

To, co od razu da się zauważy, to fakt, że młodziutka Kolenda-Zaleska wygląda niemal identycznie, jak jej córka Anna, z którą niedawno dziennikarka wspólnie udzieliła wywiadu i pozowała do zdjęć do magazynu "Viva". Z wywiadu dowiedzieliśmy się, że jedyna córka Kolendy-Zaleskiej poszła inną drogą niż jej mama. Dziewczyna jest prawniczką: - Jestem adwokatką, występuję w różnych rolach: obrończyni, pełnomocniczki pokrzywdzonych. Zajmuję się prawem karnym i prawem karnym gospodarczym. Najlepiej czuję się na sali sądowej czy podczas czynności procesowych w prokuraturach czy na policji. Nawet jeśli to oznacza wyjazdy na drugi koniec Polski. Kocham akcję, to mnie nakręca. Mam wtedy poczucie misji i spełnienia. Na swojej drodze spotykam dużo ludzi, od każdego jestem w stanie czegoś się nauczyć, chłonę wiedzę zawodową i życiową - opowiadała w wywiadzie córka Kolendy-Zaleskiej.

W GALERII NIŻEJ ZOBACZYCIE, JAK WYGLĄDAŁA MŁODA KATARZYNA KOLENDA-ZALESKA I JAK WYGLĄDA JEJ CÓRKA ANIA. PODOBIEŃSTWO JEST UDERZAJĄCE!