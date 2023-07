Nie do wiary, co zbiera Artur Dziambor! Luksus, aż szczęka opada

Informacje, o tym że polityk po raz trzeci bierze ślub i to z o 44 lata młodszą kobietą, wywołały szok. Jednak, jak wiadomo, miłość nie zna granic, ani wieku. Zadziwiający był też fakt, że z wybranką Korwin-Mikke miał dwoje malutkich dzieci. Ostatnio pojawiły się wieści, że nawet już po narodzinach drugiego dziecka pani Dominika mówiła o mężu „per pan": - Był moim idolem. No wielka postać, nie byłam w stanie... Gdy opowiadałam o nim w rodzinie, jak już urodziłam, to: „Pan Janusz przyjeżdża"... - opowiadała. Zapytana przez nas, czy teraz, już jako małżonka z kilkuletnim stażem, nazywa męża inaczej, odparła śmiejąc się: - Janusz nie zasłużył na pieszczotliwie zdrobnienia - żartuje Dominika Korwin-Mikke.

Ukochany mąż pani Dominiki, Janusz Korwin-Mikke nie do końca przypomina sobie, czy przed laty żona mówiła mu na "pan" jest jednak pewny i to pamięta doskonale, że zawsze zwracała się do niego z szacunkiem : - W niektórych małżeństwach jest praktykowane mówienie na "pan" do męża, ale na pan to tak nie mówiła chyba, ale zawsze mówi z dużym szacunkiem - tłumaczy "Super Expressowi" Janusz Korwin-Mikke. - Jak o mnie mówi Dominika, to mówi, że pan prezes powiedział. W domu teraz do mnie Dominika mówi na "ty". Ja mówię do małżonki pieszczotliwie Nika - wyznaje nam poseł Konfederacji.