42-letnia Lindsey Vonn powraca! W tak gorącym wydaniu jeszcze jej nie widzieliśmy. Niesamowite kształty odkryte

Piękna Lindsey Vonn powraca do kadry

Lindsey Vonn to kobieta absolutnie nie do zdarcia. Wydawało się, że po wspomnianym wypadku na trasie piękna Amerykanka do sportu już nie wróci. Po pierwsze kontuzja była straszna, po drugie - miała już ponad 41 lat, a w tym wieku sportowcy na ogół są już byłymi sportowcami. Lindsey Vonn jednak kolejny raz pokazała, że dla niej niemożliwe nie istnieje.

Trzykrotna medalistka olimpijska i zwyciężczyni 84 zawodów Pucharu Świata, Lindsey Vonn, która kontynuuje rehabilitację po urazach odniesionych podczas igrzysk olimpijskich w Mediolanie i Cortinie, również została powołana do kadry

- informuje amerykańska federacja narciarska. Śliczna blondwłosa zawodniczka po wypadku zamiast się załamywać, ostro wzięła się do ćwiczeń.

Lindsey Vonn imponuje figurą. Jej ciało jest przygotowane do kolejnych wyzwań

Legendarna narciarka pokazywała, jak trenuje. Przy okazji internauci mogą podziwiać niesamowite kształty Lindsey Vonn. Amerykanka imponuje swoją figurą. Jej ciało zdaje się być świetnie przygotowane do dalszych sportowych wyzwań. A te mogą sięgać nawet kolejnych igrzysk olimpijskich.

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Nie chcę zamykać sobie żadnych drzwi, bo nie wiem jaką drogę obejmę. Ale wiem, że gdybym się na tym skupiła i dopisałoby mi zdrowie, to prawdopodobnie wciąż byłabym szybka w wieku 45 lat. Wciąż znajduję się w trybie przetrwania, po prostu chcę przejść przez tą fazę i przeanalizować w jakim momencie swojego życia się znajduję. Nie chcę teraz podejmować tej decyzji, bo byłoby to zbyt nagłe i zrobione pod wpływem zbyt dużych emocji, a nie chcę popełnić błędu

- podkreśliła fenomenalna narciarka.

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