Mistrzyni miała straszny wypadek na igrzyskach. Teraz śliczna blondwłosa 41-latka pokazała swój tył. Przepiękne ciało

Lindsey Vonn wróciła na siłownię i pokazała ciało

Specjalizująca się w narciarstwie alpejskim Lindsey Vonn w swoim dorobku ma trzy medale olimpijskie, w tym jeden złoty (za zjazd w Vancouver w 2010 roku), a także osiem medali mistrzostw świata, z czego dwa złote (jeden za zjazd, drugi za supergigant), które wywalczyła w Val d’Isère w 2009 roku. Mimo 41 lat na karku Lindsey Vonn zdecydowała się wziąć udział w Igrzyskach Olimpijskich 2026. Nie zniechęciło jej nawet to, że tydzień przed zawodami zerwała więzadło krzyżowe w kolanie. Niestety w trakcie olimpijskiej rywalizacji doszło do makabrycznie wyglądającego upadku. Cytowany przez Sport.pl dr Bertrand Sonnery-Cottet, który specjalizuje się w urazach kolan, stwierdził, że "miną miesiące, zanim (Lindsey Vonn - red.) będzie mogła normalnie chodzić. Sama zawodniczka twierdziła, że groziła jej nawet amputacja. Nie tylko do niej nie doszło, ale piękna blondwłosa narciarka - cztery miesiące po wypadku - zaczęła już ćwiczyć na siłowni. Przy okazji pokazała swoje ciało od tyłu. 41-latka wygląda fenomenalnie!

Galeria: Lindsey Vonn gorące zdjęcia

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Lindsey Vonn może znów wystartować na igrzyskach olimpijskich

Nie jest wykluczone, że Lindsey Vonn wystartuje w kolejnych igrzyskach olimpijskich. Amerykańska narciarka będzie mieć wówczas 45 lat. Patrząc na jej ciało i determinację jednak, udział zawodniczki na IO 2030 wydaje się być bardzo prawdopodobny.

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Nie chcę zamykać sobie żadnych drzwi, bo nie wiem jaką drogę obejmę. Ale wiem, że gdybym się na tym skupiła i dopisałoby mi zdrowie, to prawdopodobnie wciąż byłabym szybka w wieku 45 lat. Wciąż znajduję się w trybie przetrwania, po prostu chcę przejść przez tą fazę i przeanalizować w jakim momencie swojego życia się znajduję. Nie chcę teraz podejmować tej decyzji, bo byłoby to zbyt nagłe i zrobione pod wpływem zbyt dużych emocji, a nie chcę popełnić błędu

- mówiła Lindsey Vonn, która na razie cieszy się z małych rzeczy. Wielką radość sprawiła jej wizyta w siłowni.

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To mina, jaką robię, kiedy w końcu mogę poćwiczyć na siłowni. To sprawia, że jestem tak szczęśliwa i podekscytowana, że nie potrafię tego opisać słowami

- napisała na Instagramie śliczna narciarka.