Ta Meksykanka jest pikantna jak papryczka chilli. Kiedyś komplementowała Lewandowskiego

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Bartosz Olszewski
2026-06-23 12:36

Inés Sainz to meksykańska dziennikarka sportowa, która przez lata pracy zyskała miano jednej z najpopularniejszych na świecie. Sławę przyniosły jej nie tylko wywiady z największymi gwiazdami, ale też uroda i głośny skandal w szatni drużyny NFL. Na poprzednim mundialu w rozmowie z "Super Expressem" komplementowała Roberta Lewandowskiego, nazywając go "przystojnym".

  • Inés Sainz, globalna gwiazda dziennikarstwa sportowego, właśnie oceniła urodę Roberta Lewandowskiego, wzbudzając spore zainteresowanie.
  • Od prawniczki przez modeling po relacjonowanie Super Bowl – jej bogata kariera to spektakularne sukcesy globalnie.
  • Odkryj, jak skandal w szatni NFL katapultował ją na szczyt popularności i poznaj pełną historię tej niezwykłej kobiety.

Trwający mundial to czas, gdy oczy całego świata zwrócone są na piłkarzy. Ale nie tylko na nich. Uwagę mediów i kibiców przyciągają także dziennikarze, a wśród nich absolutną gwiazdą jest Inés Sainz. Meksykanka, która regularnie pojawia się na największych sportowych imprezach, podczas poprzedniego mundialu wypowiedziała się na temat kapitana polskiej reprezentacji.

- Myślę, że jest wystarczająco przystojny, żeby przyciągać uwagę dziewczyn. Poza tym jest w świetnej formie. Wszyscy z nich są atletami i świetnie wyglądają - oceniła Roberta Lewandowskiego w rozmowie z "Super Expressem" Inés Sainz.

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Kim jest Inés Sainz? Od modelingu do prawa i sportu

Inés Sainz Gallo urodziła się w 1978 roku w Santiago de Querétaro w Meksyku. Choć od dziecka uprawiała wiele sportów, jej matka zachęcała ją do bardziej "kobiecych" zajęć, takich jak modeling. I tak, jako młoda dziewczyna, Sainz zaczęła pojawiać się w reklamach znanych marek. Jednak jej ambicje sięgały znacznie dalej. Mało kto wie, że ta blondwłosa piękność jest z wykształcenia... prawniczką! Ukończyła prawo na Universidad del Valle de México, a następnie zdobyła tytuł magistra prawa podatkowego.

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Mimo imponującego wykształcenia, to sport okazał się jej prawdziwą pasją. Karierę dziennikarską zaczęła budować u boku swojego męża, producenta telewizyjnego Hectora Péreza Rojano, z którym ma czworo dzieci. Przed jej mikrofonem stawali najwięksi giganci światowego sportu: Leo Messi, Cristiano Ronaldo, Zinédine Zidane, Roger Federer czy Kobe Bryant. Relacjonowała sześć finałów Super Bowl, cztery finały NBA, Igrzyska Olimpijskie w Atenach i liczne turnieje piłkarskie.

Skandal w szatni. "Chciałam zakryć uszy"

Jednak jej kariera to nie tylko blaski fleszy. W 2010 roku Sainz znalazła się w centrum wielkiego skandalu, który odbił się echem w całych Stanach Zjednoczonych. Podczas wizyty w ośrodku treningowym drużyny NFL New York Jets, dziennikarka stała się celem niewybrednych żartów i obscenicznych komentarzy ze strony zawodników i członków sztabu. Czekając na wywiad z quarterbackiem Markiem Sanchezem, czuła się skrajnie niekomfortowo.

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"Jest mi tak niewygodnie! Jestem w szatni Jetsów i staram się nie rozglądać" - pisała wówczas na Twitterze. Chwilę później dodała: "Chcę zakryć uszy". Sprawa nabrała ogromnego rozgłosu. Ostatecznie za zachowanie swoich podwładnych osobiście przeprosił ją właściciel klubu, Woody Johnson. Choć incydent kosztował ją utratę lukratywnego kontraktu z jednym z banków, paradoksalnie przyniósł jej jeszcze większą popularność, czyniąc ją, jak sama przyznała, "najpopularniejszą dziennikarką w Meksyku i Ameryce Łacińskiej".

Dwa portrety Inés Sainz, popularnej meksykańskiej dziennikarki sportowej, która skomentowała urodę Lewandowskiego. Na głównym zdjęciu pozuje w czarnej bluzce, a na wstawce patrzy przez ramię z uśmiechem, co podkreśla jej kobiecy wizerunek, o którym więcej przeczytasz na naszym portalu.
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Wywiad z Ines Sainz
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