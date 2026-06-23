Ta Meksykanka jest pikantna jak papryczka chilli. Kiedyś komplementowała Lewandowskiego

Inés Sainz, globalna gwiazda dziennikarstwa sportowego, właśnie oceniła urodę Roberta Lewandowskiego, wzbudzając spore zainteresowanie.

Od prawniczki przez modeling po relacjonowanie Super Bowl – jej bogata kariera to spektakularne sukcesy globalnie.

Odkryj, jak skandal w szatni NFL katapultował ją na szczyt popularności i poznaj pełną historię tej niezwykłej kobiety.

Trwający mundial to czas, gdy oczy całego świata zwrócone są na piłkarzy. Ale nie tylko na nich. Uwagę mediów i kibiców przyciągają także dziennikarze, a wśród nich absolutną gwiazdą jest Inés Sainz. Meksykanka, która regularnie pojawia się na największych sportowych imprezach, podczas poprzedniego mundialu wypowiedziała się na temat kapitana polskiej reprezentacji.

- Myślę, że jest wystarczająco przystojny, żeby przyciągać uwagę dziewczyn. Poza tym jest w świetnej formie. Wszyscy z nich są atletami i świetnie wyglądają - oceniła Roberta Lewandowskiego w rozmowie z "Super Expressem" Inés Sainz.

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Kim jest Inés Sainz? Od modelingu do prawa i sportu

Inés Sainz Gallo urodziła się w 1978 roku w Santiago de Querétaro w Meksyku. Choć od dziecka uprawiała wiele sportów, jej matka zachęcała ją do bardziej "kobiecych" zajęć, takich jak modeling. I tak, jako młoda dziewczyna, Sainz zaczęła pojawiać się w reklamach znanych marek. Jednak jej ambicje sięgały znacznie dalej. Mało kto wie, że ta blondwłosa piękność jest z wykształcenia... prawniczką! Ukończyła prawo na Universidad del Valle de México, a następnie zdobyła tytuł magistra prawa podatkowego.

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Mimo imponującego wykształcenia, to sport okazał się jej prawdziwą pasją. Karierę dziennikarską zaczęła budować u boku swojego męża, producenta telewizyjnego Hectora Péreza Rojano, z którym ma czworo dzieci. Przed jej mikrofonem stawali najwięksi giganci światowego sportu: Leo Messi, Cristiano Ronaldo, Zinédine Zidane, Roger Federer czy Kobe Bryant. Relacjonowała sześć finałów Super Bowl, cztery finały NBA, Igrzyska Olimpijskie w Atenach i liczne turnieje piłkarskie.

Skandal w szatni. "Chciałam zakryć uszy"

Jednak jej kariera to nie tylko blaski fleszy. W 2010 roku Sainz znalazła się w centrum wielkiego skandalu, który odbił się echem w całych Stanach Zjednoczonych. Podczas wizyty w ośrodku treningowym drużyny NFL New York Jets, dziennikarka stała się celem niewybrednych żartów i obscenicznych komentarzy ze strony zawodników i członków sztabu. Czekając na wywiad z quarterbackiem Markiem Sanchezem, czuła się skrajnie niekomfortowo.

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"Jest mi tak niewygodnie! Jestem w szatni Jetsów i staram się nie rozglądać" - pisała wówczas na Twitterze. Chwilę później dodała: "Chcę zakryć uszy". Sprawa nabrała ogromnego rozgłosu. Ostatecznie za zachowanie swoich podwładnych osobiście przeprosił ją właściciel klubu, Woody Johnson. Choć incydent kosztował ją utratę lukratywnego kontraktu z jednym z banków, paradoksalnie przyniósł jej jeszcze większą popularność, czyniąc ją, jak sama przyznała, "najpopularniejszą dziennikarką w Meksyku i Ameryce Łacińskiej".

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Wywiad z Ines Sainz