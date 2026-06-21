Prześliczna tenisistka błysnęła bez stanika! Fani nie mogli się powstrzymać. "W końcu, 10/10"

KH
Bartosz Olszewski
2026-06-21 9:48

Jest wielką gwiazdą tenisa i ikoną mediów społecznościowych, a właśnie po raz kolejny Eugenie Bouchard rozpaliła internet! Była finalistka Wimbledonu znana jest z odważnych publikacji, ale jej najnowsze zdjęcia wywołały prawdziwą burzę. Na jednym z nich pozuje w białej koszulce, pod którą wyraźnie nie ma stanika, co nie umknęło uwadze jej milionów obserwujących! Na ten widok wręcz oniemieli, przekonaj się sam w naszej galerii.

Eugenie Bouchard od lat z powodzeniem łączy karierę sportową z działalnością w mediach społecznościowych, gdzie zgromadziła większą publiczność niż wiele obecnych gwiazd rankingu WTA, na poziomie sław takich jak Iga Świątek czy Aryna Sabalenka. Choć zakończyła już tenisową karierę, nadal spełnia się na kortach do pickleballa. Jej profil na Instagramie to mieszanka zdjęć z treningów, podróży i życia prywatnego, a każda publikacja jest szeroko komentowana. Kanadyjka doskonale wie, jak podtrzymać zainteresowanie swoją osobą, co udowodniła właśnie po raz kolejny!

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Tenisistka Eugenie Bouchard w dwóch odsłonach: najpierw w dopasowanej koszulce polo Park Place Technologies, następnie pozująca bez stanika, uśmiechnięta w łososiowym topie, co wywołało burzę komentarzy, o czym przeczytasz więcej na naszym portalu.
Galeria zdjęć 35

Piękna Genie Bouchard błysnęła bez stanika, a fani oniemieli! "10/10"

Tym razem 32-latka opublikowała serię najnowszych zdjęć, głównie z Paryża, gdzie lśniła przy Roland Garros jako ekspertka telewizyjna, jednak to jedno konkretne ujęcie przykuło największą uwagę. Fotografia w białej, dopasowanej koszulce, która subtelnie odsłania jej kształty, stała się głównym tematem dyskusji. Fani natychmiast zalali sekcję komentarzy falą entuzjastycznych, a czasem bardzo bezpośrednich wpisów.

Reakcje były natychmiastowe i jednoznaczne. Wielbiciele urody tenisistki nie kryli swojego zachwytu. "W końcu je zobaczyłem" – napisał jeden z nich. Inni dodawali: "To jedno zdjęcie jest naprawdę mocne" oraz "Świetna robota, 10/10". Pojawiły się nawet pytania o bardziej ekskluzywne treści, w tym o potencjalne założenie platformy dla fanów, co świadczy o ogromnym zainteresowaniu jej osobą, nie tylko w roli sportsmenki.

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Aby zobaczyć wspomniane zdjęcie (i wiele więcej), przejdź do powyższej galerii załączonej do artykułu.

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Tenisistka na tym zdjęciu to...
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