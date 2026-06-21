Najpiękniejsza gimnastyczka świata kompletnie bez ubrań w pianie na środku boiska. Gorrrąco!

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Bartosz Olszewski
2026-06-21 5:20

Olivia Dunne, wielokrotnie nazywana najpiękniejszą gimnastyczką świata, po raz kolejny udowadnia, że nikt tak jak ona nie potrafi zawładnąć wyobraźnią milionów. Amerykańska gwiazda sportu i mediów społecznościowych opublikowała zdjęcia z sesji, która przekracza wszelkie granice. Jej zjawiskowe ciało, osłonięte jedynie puszystą pianą, w wannie ustawionej na sportowej murawie, wywołało prawdziwą lawinę komentarzy. Fani są zgodni – to jej najodważniejsza i najbardziej zmysłowa sesja w karierze.

  • Olivia Dunne, okrzyknięta najpiękniejszą gimnastyczką świata, rozpaliła internet, publikując swoją najbardziej odważną sesję zdjęciową.
  • W wannie pełnej piany, na sportowej murawie, gwiazda zaprezentowała zmysłowe kadry, wywołując szał wśród milionów fanów.
  • Zobacz, jak ta publikacja umacnia jej status globalnej ikony i dlaczego internauci okrzyknęli ją "najgorętszą sesją w karierze!".

Zmysłowe zdjęcia w pianie. Granice przekroczone

Choć Olivia Dunne przyzwyczaiła już swoich obserwatorów do odważnych kadrów, tym razem przeszła samą siebie. Młoda sportsmenka zapozowała do serii zdjęć, na których jest kompletnie naga w wannie wypełnionej po brzegi pianą. Cała sceneria jest niezwykle prowokacyjna – wanna stoi na idealnie przystrzyżonej murawie boiska sportowego. Strategicznie ułożona piana ledwo zakrywa jej największe atuty, jednocześnie eksponując perfekcyjnie wyrzeźbioną sylwetkę, która jest efektem lat morderczych treningów gimnastycznych.

Reakcja internautów była do przewidzenia – absolutny szał. Pod postem w mgnieniu oka pojawiły się tysiące komentarzy pełnych zachwytu i komplementów.

- To najgorętsza sesja, jaką kiedykolwiek widziałem - pisze jeden z fanów.

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- Jesteś po prostu boginią – wtóruje mu inny. Komentarze w stylu "Niesamowita forma i odwaga" oraz "Najpiękniejsza kobieta na świecie" zalały jej profil, po raz kolejny potwierdzając, że Dunne jest mistrzynią w utrzymywaniu gigantycznego zainteresowania swoją osobą.

Od mistrzyni do milionerki. Tak buduje swoje imperium

Jeszcze niedawno zachwycała kibiców jako gwiazda uniwersyteckiej drużyny "LSU Tigers", zdobywając medale i uznanie na arenach sportowych w USA. Dziś, choć jej kariera akademicka dobiegła końca, Olivia Dunne zamieniła sportową sławę na status globalnej ikony. Jej profile na platformach społecznościowych śledzi łącznie kilkadziesiąt milionów osób, co czyni ją jedną z najpopularniejszych i najbardziej wpływowych influencerek sportowych na świecie. Każda jej publikacja to wydarzenie, a kontrakty reklamowe przynoszą jej milionowe zyski, udowadniając, że piękno, talent i biznesowa smykałka to mieszanka, która gwarantuje spektakularny sukces.

Olivia Dunne
Galeria zdjęć 30
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