Julia Wieniawa prawie nago podczas sesji, zniewalające zdjęcia. Pracowita jak piłkarze na mundialu...

Julia Wieniawa wciąż w Polsce jest jednak bardziej znana od obrońcy lubelskiego zespołu. I piszemy to z przymrużeniem oka, bo to absolutnie normalne. Artystka od dawna wie, jak przyciągnąć uwagę odbiorców. Dopiero 28 lat na karku, a w polskim show-biznesie funkcjonuje od blisko piętnastu lat. Obecnie mocno angażuje się w projekty muzyczne. Równolegle piosenkarka nawiązuje współprace reklamowe z popularnymi firmami. Aktywność w mediach społecznościowych przynosi jej gigantyczne zasięgi, ponieważ profil gwiazdy śledzi aktualnie ponad 2,3 miliona użytkowników, co naturalnie przekłada się na imponujące zyski.

Julia Wieniawa zaledwie zamknęła etap wypoczynku na greckiej wyspie Mykonos, by natychmiast przenieść się do kolejnego zagranicznego kurortu. Mimo relaksu aktorka rygorystycznie pilnuje swoich zobowiązań kontraktowych. W przerwie między publikowaniem pamiątek z podróży pochwaliła się w sieci materiałami, które błyskawicznie przykuły wzrok internautów.

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Gwiazda od dłuższego czasu jest ambasadorką znanej marki bieliźnianej i regularnie dzieli się w sieci efektami profesjonalnych sesji zdjęciowych oraz ujęciami zza kulis. Wieniawa zapozowała przed obiektywem ubrana wyłącznie w jaskraworóżowy komplet bielizny, odważnie eksponując swoją sylwetkę.

Już kilka miesięcy temu media donosiły, potwierdzając to również zdjęciami, że Wieniawa spotyka się z Hervé Matthysem, belgijskim obrońcą Motoru Lublin.