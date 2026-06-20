Anastazja Kuś z rekordem, a wcześniej zrzuciła ubrania! "Ciało bogini". Ale zdjęcia!

Występ we Francji był prawdziwym pokazem mocy młodej Polki. Anastazja Kuś nie tylko poprawiła swój najlepszy wynik w karierze o 0,25 sekundy, ale także pokonała w bezpośrednim starciu utytułowaną Justynę Święty-Ersetic, która finiszowała na trzeciej pozycji. Czas 51,64 s to obecnie najlepszy tegoroczny wynik w Europie w kategorii juniorek (U20) i zaledwie 0,08 sekundy słabszy od rekordu Polski U20. Triumf w tak ważnym biegu potwierdził, że rośnie nam gwiazda światowego formatu, która już teraz rzuca wyzwanie najlepszym. Jednak wizyta w Marsylii miała dla młodej biegaczki dwa oblicza!

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Anastazja Kuś przed świetnym startem pokazała się w pełnej krasie. "Ciało bogini"

Jeszcze przed startem w zawodach sportsmenka w pełni wykorzystała urok Lazurowego Wybrzeża, realizując sesję zdjęciową w ramach współpracy ze znaną marką bielizny! Na jej profilu na Instagramie pojawiły się odważne zdjęcia w bikini, które natychmiast wywołały zachwyt i lawinę komentarzy. Fani nie szczędzili komplementów, a w sieci zaroiło się od określeń takich jak: "Piękna", "Bogini" czy "Najgorętsza biegaczka", doceniając jej pewność siebie i wysportowaną sylwetkę.

"Jestem wdzięczna za małe rzeczy, duże rzeczy, i te wszystkie pomiędzy. To był pracowity tydzień: trzy solidne biegi, trzy wygrane i dwa rekordy życiowe :)" - podsumowała ostatni okres sama zawodniczka.

Anastazja Kuś udowadnia, że stara się iść wytyczonym wzorem nowoczesnej sportsmenki. Z jednej strony z żelazną konsekwencją buduje swoją pozycję na arenie międzynarodowej, czego dowodem jest spektakularny rekord w Marsylii. Z drugiej, świadomie zarządza swoim wizerunkiem, nie bojąc się odważnych sesji i łącząc sport z modelingiem. Więcej efektownych zdjęć 19-letniej lekkoatletki znajdziesz w naszej galerii.