Wszyscy mówią o ultragorących zdjęciach Justyny Święty-Ersetic. "Kwintesencja kobiecości", "Ideał"

Bartosz Olszewski likp
2026-03-21 18:11

Justyna Święty-Ersetic właśnie wywalczyła brązowy medal w sztafecie mieszanej 4x400 m na odbywających się w Toruniu halowych mistrzostwach świata w lekkoatletyce. Momentalnie wzrosło zainteresowanie naszą biegaczką. Wszyscy mówią o jej ultragorących zdjęciach, a których widać piękne ciało Justyny Święty-Ersetic. Fotografie można obejrzeć w naszej galerii.

  • Justyna Święty-Ersetic zdobyła brązowy medal w sztafecie mieszanej 4x400 m na halowych mistrzostwach świata w Toruniu, które odbyły się w sobotę, 21 marca.
  • W składzie medalowej sztafety znaleźli się również Anna Gryc, Kajetan Duszyński i Marcin Karolewski.
  • Medal został przyznany po dyskwalifikacji reprezentacji Jamajki, co pozwoliło polskiej sztafecie awansować z czwartego na trzecie miejsce.
  • Po sukcesie wzrosło zainteresowanie Justyną Święty-Ersetic, a jej ultragorące zdjęcia prezentujące wyrzeźbione ciało wywołały zachwyt fanów w internecie.

Justyna Święty-Ersetic z medalem na halowych mistrzostwach świata

Justyna Święty-Ersetic do swojego sportowego dorobku właśnie dopisała kolejny wielki sukces. Nasza reprezentantka znalazła się w składzie sztafety mieszanej 4x400 m, która w sobotę, 21 marca, zdobyła brązowy medal na halowych mistrzostwach świata w Toruniu. Poza Justyną Święty-Ersetic w naszej medalowej ekipie znaleźli się: Anna Gryc, Kajetan Duszyński i Marcin Karolewski. Po swoim zakończeniu biegu polscy zawodnicy byli zawiedzeni, bo uplasowali się na czwartym miejscu. Potem jednak okazało się, że zdyskwalifikowana została reprezentacja Jamajki, co pozwoliło "Biało-czerwonym" wskoczyć na trzecią pozycję

Dopiero chodzę, patrzę na telewizję i mówię, mamy ten medal! Jest to super uczucie i cieszę się, i nie mogę się doczekać, kiedy stąd wyjdę i kiedy zobaczę resztę mojego zespołu, bo tak naprawdę nie mieliśmy nawet możliwości razem się cieszyć

- mówiła podekscytowana Justyna Święty-Ersetic, która udowodniła krytykom, że cały czas jest w stanie znakomicie biegać. - Dużo osób mnie wysyła na emeryturę, ale jak widać w dalszym ciągu potrafię walczyć - cieszyła się 33-letnia biegaczka. Po jej sukcesie, kibicie zaczęli szukać informacji o lekkoatletce. Wielu z nich natknęło się ultragorące zdjęcia Justyny Święty-Ersetic.  

Fani zachwyceni Justyną Święty-Ersetic. "Kwintesencja kobiecości", "Ideał"

Na profilu biegaczki na Instagramie roi się od odważnych fotografii, na których można podziałać jej pięknie wyrzeźbione ciało. Zdjęcia Justyny Święty-Ersetic robią piorunujące wrażenie na fanach.

Justyna Święty-Ersetic zrzuciła stanik i zapozowała do zdjęcia. Uśmiech nie schodził jej z twarzy, można się zakochać

Kwintesencja kobiecości: Ideał, Hot; Definicja piękna; Fantastyczne ciało; Piękna kobieta

- zachwycają się internauci.

Brązowy medal w Toruniu to piąty krążek zdobyty przez Justynę Święty-Ersetic na halowych mistrzostwach świata w lekkoatletyce. Na otwartym terenie Polka ma dwa medale MŚ i dwa krążki zdobyte na Igrzyskach Olimpijskich, w tym jeden złoty. 

Galeria zdjęć 49
Super Express Google News
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

