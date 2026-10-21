Córka Kobego Bryanta modelką na pokazie Victoria’s Secret! Ale podobna do ojca!

Pokaz odbył się w Los Angeles, w studiach Sony Pictures. Natalia Bryant, która pracuje jako modelka, spełniła swoje dziecięce marzenie.

„Oglądałam ten pokaz co roku, odkąd byłam małą dziewczynką. Czuję się niesamowicie” – przyznała Natalia w rozmowie z Page Six.

Natalia Bryant to najstarsza córka zmarłego tragicznie w katastrofie helikoptera legendarnego koszykarza Kobego Bryantahttps://www.se.pl/wiadomosci/po-godzinach/szesc-lat-temu-swiat-sportu-wstrzymal-oddech-tragiczna-smierc-kobe-bryant-wciaz-budzi-emocje-aa-aSLw-yyxv-R9RE.html (w wypadku w 2020 r. zginęła też jej młodsza siostra Gianna). Na wybiegu Victoria's Secret zaprezentowała się w młodzieżowej stylizacji z linii PINK: czarnym biustonoszu w panterkę, gorącym różowym bolerku, dżinsach obsypanych kolorowymi kamieniami i srebrnym pasku z uroczymi breloczkami w kształcie piesków. Dopełnieniem były wielkie kolczyki w formie serc i torebka w stylu kuli dyskotekowej.

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W pierwszej rzędzie zasiadała dumnie mama modelki – Vanessa Bryant, żona legendarnego koszykarza. Natalia przyznała, że obecność matki dawała jej spokój, jak kiedyś na szkolnych występach tanecznych.

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Fani i media zwracają uwagę na uderzające podobieństwo do ojca. „Wygląda jak Kobe! Ta sama twarz, ten sam uśmiech” – komentowali internauci. Młoda modelka, która wcześniej debiutowała u Versace, a także współpracowała z Bossem i Off-White, coraz pewniej buduje własną karierę.

GALERIA: Córka Kobego Braynta modelką na pokazie Victoria's Secret