Donald Trump wściekły na LeBrona Jamesa: "Totalna hańba, bezcześci nasz kraj!"

Kontrowersyjna sytuacja miała miejsce w Nowym Jorku przed meczem otwierającym sezon pomiędzy New York Knicks a nową drużyną Jamesa, Philadelphia 76ers. Podczas tradycyjnego odgrywania i śpiewania hymnu Stanów Zjednoczonych, kamery zarejestrowały nietypowe zachowanie koszykarza. Podczas gdy jego koledzy z drużyny stali nieruchomo, LeBron James ostentacyjnie kontynuował rozgrzewkę. Gwiazdor NBA m.in. rozciągał ramiona, imitował zamachy kijem golfowym oraz wykonywał gesty naśladujące rzuty do kosza.

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Nagranie z tego zdarzenia natychmiast obiegło media społecznościowe, wywołując lawinę komentarzy. Sytuacji nie omieszkał skomentować sam prezydent USA, Donald Trump. Znany z przywiązania do tradycyjnych symboli państwowych polityk opublikował w sieci pełen oburzenia wpis.

W swoim oficjalnym oświadczeniu na platformie Truth Social Trump nie przebierał w słowach i nie owijał w bawełnę:

„Słuchając naszego hymnu narodowego, LeBron James bezcześci nasz kraj! Od samego początku mówiłem, że jest do niczego, to TOTALNA HAŃBA. LeBron James powinien przeprosić tych wszystkich wielkich amerykańskich wojowników i bohaterów, którzy zginęli za amerykańską flagę i za wszystko, co reprezentuje nasz kraj!” - napisał Donald Trump.

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Sam koszykarz, zapytany później przez dziennikarzy o ten publiczny atak, podszedł do sprawy z dużym dystansem, odpowiadając z uśmiechem, że w biurze prezydenta musiał to być po prostu nudny dzień, w którym brakowało innych tematów do wiadomości. Relacje między tą dwójką od lat pozostają wyjątkowo chłodne.