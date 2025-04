20-lecie OTOMOTO i nowy konkurs dla biznesu: MOTOBOHATEROWIE wspierają lokalnych przedsiębiorców

20-lecie OTOMOTO to moment podsumowań, ale i działań. Wiodący serwis motoryzacyjny w Polsce nie tylko oferuje profesjonalnym sprzedającym pojazdy, narzędzia, by mogli działać tak na równi bez względu na to, jaki rodzaj pojazdu sprzedają lub na jak dużym terytorium kraju działają, a teraz nagradza także ich zaangażowanie i wysiłek. OTOMOTO przygotował wyjątkowy konkurs pn. MOTOBOHATEROWIE. Jest on skierowany do profesjonalnych sprzedających pojazdy – także tych prowadzących jednoosobową działalność. Jeśli i ty sprzedajesz na OTOMOTO, nie zwlekaj i weź udział w konkursie! Jest o co powalczyć.

Lider na rynku motoryzacyjnym

Nie bez powodu platformę OTOMOTO co miesiąc odwiedzają miliony użytkowników. W marcu 2025 odnotowano, że OTOMOTO odwiedziło 14,7 mln osób, a średni czas wizyty wydłużył się o 6%. Wiodąca platforma cyfrowej transformacji oferuje dealerom zaawansowane narzędzia, takie jak:

● Manager Połączeń – to funkcja, która umożliwia monitorowanie połączeń oraz przychodzących wiadomości SMS od osób zainteresowanych ofertą firmy. Dzięki temu żadna próba kontaktu z potencjalnym nabywcom oferowanego pojazdu nie zostanie przeoczona;

● Wyróżniony Sprzedawca – uruchomienie tej usługi jest jednoznaczne z utworzeniem wizytówki firmy, na której widocznych będzie 6 wybranych przez dealera ofert. W ten sposób na zwiększyć liczbę wyświetleń ogłoszeń nawet o połowę! Widoczny przycisk do nawiązania kontaktu telefonicznego ułatwia negocjacje;

● OTOMOTO Insights – dzięki tej funkcjonalności profesjonalny sprzedający posiada dostęp do bazy rzetelnej wiedzy, otrzymuje analizę efektywności ogłoszeń, a dzięki Barometrowi Zakupowemu można w intuicyjny sposób sprawdzić, które pojazdy wpisują się najlepiej w strategię biznesową. Dodatkowo każdy profesjonalny sprzedający regularnie otrzymuje raport podsumowujący na temat kondycji rynku motoryzacyjnego w kraju.

OTOMOTO to nie tylko platforma sprzedaży pojazdów. To także miejsce, w którym można znaleźć najważniejsze informacje branżowe, newsy, nowości i porady dla obu stron transakcji. Jest to wyrazem spełniania misji platformy jaka jest wyrównywanie asymetrii wiedzy pomiędzy kupującymi a profesjonalnymi sprzedającymi pojazdy. Tu można zweryfikować m.in. rankingi pojazdów i części samochodowych, dowiedzieć się, jak wypadła w testach np. nowa Vitara od Suzuki czy używany Fiat oraz czy i jaki elektryk zasługuje na szczególną uwagę w danym okresie roku.

Zostań MOTOBOHATEREM!

Od 7 kwietnia br. do 9 czerwca 2025 r. trwa konkurs MOTOBOHATEROWIE. Konkurs MOTOBOHATEROWIE jest skierowany do klientów biznesowych platformy którzy:

● mają aktywny jeden z pakietów (Biznes Pro, Biznes Pro Plus lub Biznes Ultra),

● są aktywni na koncie przez ostatnie 4 miesiące,

● wykazują średnio większą liczbę aktywnych ogłoszeń w danym okresie (szczegóły można znaleźć w regulaminie konkursu).

Jeśli spełniasz te warunki, możesz przystąpić do konkursu! Warto, ponieważ do wygrania są atrakcyjne nagrody! Można wygrać m.in. kampanie billboardowe w miejsce prowadzenia przez ciebie biznesu, kampanie prasowe i online czy biznesową sesję zdjęciową. Aby powalczyć o nagrody, należy wypełnić formularz kontaktowy dostępny na stronie www.motobohaterowie.pl i odpowiedzieć na pytanie: Jak OTOMOTO pomogło Ci osiągnąć sukces w biznesie? Weź udział w konkursie i wygraj jeden ze 100 zestawów nagród, które zwiększą rozpoznawalność Twojej marki!

Szansa na promocję dla mniejszych firm

W ten sposób platforma OTOMOTO daje wyraz uznania dla wysiłku, jaki profesjonalni sprzedający wkładają w rozwój marki i codziennie budują lokalną motoryzację. Co ciekawe, aż 82 proc. polskich sprzedawców stanowią rodzinne firmy i osoby prowadzące działalność „po godzinach”. Konkurs to dla nich szansa na promocję, której często nie mogliby sfinansować samodzielnie.

– Mamy różnego typu profesjonalnych sprzedających, którzy każdego dnia budują rynek motoryzacyjny w Polsce. Dzięki platformie OTOMOTO mają dostęp do milionów kupujących, profesjonalnych narzędzi i analityki, ale to wciąż oni wykonują najtrudniejszą pracę: prowadzą sprzedaż, zarządzają ofertą, budują zaufanie. Konkurs MOTOBOHATEROWIE ma za zadanie ich docenić, ale też pokazać, że nawet mniejszy gracz może konkurować o uwagę klienta jak duża firma. Dajemy im narzędzia – teraz chcemy też dać im głos i widoczność. – mówi Tomasz Sułkowski, Head of Sales OTOMOTO. Pamiętaj, tu liczy się aktywność i zaangażowanie w rozwój motoryzacji, a nie wielkość firmy.

Partnerem materiału jest OTOMOTO