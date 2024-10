4 inwestycje, na które możesz przeznaczyć kredyt gotówkowy

„Nie gadaj, tylko się zbadaj!” PZU zachęca Polaków do profilaktyki onkologicznej

Kto może otrzymać kredyt gotówkowy?

Kredyt gotówkowy jest jednym z najczęściej wybieranych sposobów na sfinansowanie różnych potrzeb. Uzyskanie tego typu zobowiązania w banku wiąże się ze zdecydowanie mniejszą ilością formalności, o których musi pamiętać wnioskujący, niż np. w przypadku kredytu hipotecznego. Jednam i w tym przypadku placówki bankowe bardzo dokładnie sprawdzają zdolność kredytową wnioskującego.

Kredyt gotówkowy to produkt finansowy dostępny właściwie dla każdego, kto spełnia podstawowe kryteria banków. Żeby się o niego ubiegać, konieczne jest spełnienie trzech podstawowych warunków. Oznacza to, że:

wnioskujący powinien być pełnoletni,

wymagane jest stałe źródło dochodu,

należy wykazać odpowiednio wysoką zdolność kredytową.

Nie bez znaczenia jest również historia kredytowa. Im lepsza, tym większa szansa na uzyskanie finansowania. Warto bowiem mieć świadomość, że bank weryfikują wiarygodność kredytobiorcy w różnych bazach – jeśli w przeszłości miał problem z dotrzymywaniem terminów lub zalega z płatnością jakiejś raty, istnieje ryzyko odrzucenia wniosku kredytowego. Dodatkowe informacje dotyczące kredytu gotówkowego można znaleźć na stronie internetowej: https://finanse.rankomat.pl/kredyty/gotowkowe.

Ile pieniędzy można otrzymać w ramach kredytu gotówkowego?

Zastanawiasz się, jak „poważna” może być inwestycja sfinansowana kredytem gotówkowym? To, ile środków możesz pożyczyć od banku, zależy przede wszystkim od:

konkretnej oferty kredytowej – to instytucja, na podstawie wewnętrznej polityki, określa kwotę kredytu;Twojej zdolności kredytowej – nawet jeśli bank może pożyczyć 100 000 zł, nie otrzymasz tylu pieniędzy w przypadku braku zdolności kredytowej.

Warto przy tym podkreślić, że maksymalną kwotę kredytu gotówkowego określa Ustawa o kredycie konsumenckim. Zgodnie z przepisami, bank może udzielić wsparcia na kwotę nie wyższą niż 255 550 zł. Jednak zwykle maksymalna wysokość finansowania nie przekracza 200 000 tys. zł.

Na co można przeznaczyć kredyt gotówkowy?

Kredyt gotówkowy jest dość uniwersalnym rodzajem finansowania. Środki pozyskane z jego tytułu można przeznaczyć na dowolnie wybrany cel. Klienci mogą więc sami zadecydować, jak spożytkować pieniądze. Mogą nimi sfinansować remont, zakup samochodu, wyjazd wakacyjny czy nawet założenie własnego biznesu.

Remont mieszkania

Kredyt gotówkowy przeznaczony na remont mieszkania lub domu to często wybierane rozwiązanie. Rosnące ceny materiałów budowlanych i elementów wyposażenia wnętrz sprawiają, że coraz mniej osób może pozwolić sobie na ich zakup z oszczędności. Zaletą tego rodzaju finansowania w przypadku remontu nieruchomości jest możliwość przeznaczenia pozyskanych środków na dowolnie wybrany cel – mogą to być zarówno materiały, jak i opłacenie ekipy remontowej. Kredytobiorca nie musi przedstawiać bankowi sprawozdania z przeprowadzonych prac w postaci rachunków.

Co więcej, wniosek o kredyt można złożyć bez wychodzenia z domu. Jest to możliwe do zrobienia telefonicznie lub za pośrednictwem swojego konta internetowego (na stronie banku lub poprzez aplikację).

Zakup sprzętu domowego

Najczęściej wybieranym rodzajem kredytu gotówkowego jest ten przeznaczony na zakup sprzętu domowego. Klienci dużych sklepów ze sprzętem RTV czy AGD mają możliwość zakupu wybranych produktów w systemie ratalnym. W praktyce oznacza to możliwość zaciągnięcia szybkiego kredytu gotówkowego. Formalności w tym przypadku są minimalne. W sklepie wystarczy podać najważniejsze informacje, takie jak:

• serię i numer dowodu tożsamości,• miejsce zatrudnienia oraz miesięczne przychody,• aktualne zobowiązania finansowe,• liczba osób na utrzymaniu.

Dane zebrane w krótkim wywiadzie są następnie przesyłane do banku. W zaledwie kilka minut pojawia się odpowiedź, która w zdecydowanej większości jest pozytywna. Oznacza to, że klienci stają się właścicielami sprzętu i zobowiązują się do spłacania rat zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Realizacja marzeń

Marzysz o odwiedzeniu egzotycznego miejsca i trafiłeś na okazyjną ofertę wyjazdu, ale brakuje Ci pieniędzy? Kredyt gotówkowy to również idealny sposób na spełnianie marzeń, np. o wakacyjnym wyjeździe. Dzięki niemu szybko zrealizujesz swoje plany podróżnicze, bez czekania aż uzbierasz niezbędną kwotę. W tym przypadku warto jednak zachować ostrożność i dokładnie przeanalizować warunki kredytu oraz swoje możliwości. Jest to niezwykle ważne, aby uniknąć ewentualnych problemów finansowych.

Rozwój osobisty

Środki pozyskane z tytułu kredytu gotówkowego można przeznaczyć również na rozwój osobisty. Oznacza to możliwość wykupienia specjalistycznych kursów, szkoleń zawodowych czy opłacenia dodatkowego kierunku studiów. Podnoszenie własnych kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności jest niezwykle ważne, aby być konkurencyjnym na rynku pracy. Dzięki temu możliwe jest wzięcie udziału w rekrutacji na wyższe stanowiska w firmie czy też zmianę pracodawcy.

Jak inaczej spożytkować pieniądze pochodzące z kredytu gotówkowego?

Kredyt gotówkowy można wykorzystać także na założenie własnego biznesu. Przedsiębiorcy mogą liczyć na różne formy finansowania. W wielu przypadkach jednak wymagania są dość specyficzne i nie każdy może je spełnić. Znacznie łatwiejsze jest więc ubieganie się o kredyt gotówkowy, który można przeznaczyć na wyposażenie firmy, wynajem lokalu czy opłacenie pracowników.